Тръмп с остра заплаха към Иран: Ще извадим от строя мостовете и електроцентралите

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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни операции срещу Иран ще продължат, докато той не прецени, че целите са постигнати. В интервю за телевизия Fox News държавният глава отправи ново предупреждение към Техеран и заплаши с удари по критична инфраструктура, ако иранските власти не се съгласят да възобновят преговорите.

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„Ударите ще продължат“

В интервюто, излъчено в предаването Special Report, Тръмп заяви, че военният потенциал на Иран е сериозно отслабен вследствие на последните американски операции.

„Те все още имат сили да се съпротивляват, но възможностите им вече не са същите“, каза американският президент, цитиран от Reuters.

По думите му ударите ще продължат и през днешния ден, а Вашингтон е готов да извърши нови атаки и през следващата седмица.

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Заплаха за ключова инфраструктура

Тръмп отправи и най-категоричното си предупреждение досега, като заяви, че Съединените щати са готови да атакуват ключови обекти от иранската инфраструктура, ако Техеран не се върне на масата за преговори.

„Следващата седмица ще бъде много лоша за тях, защото ще стигнем до електроцентралите... до мостовете. Ще изведем от строя всичките им електроцентрали, ще изведем от строя всичките им мостове, ако не седнат на масата за преговори“, заяви американският президент.

Той допълни, че представители на Вашингтон вече са провели разговори с иранската страна, като са призовали Ислямската република да постигне споразумение, което да сложи край на ескалацията.

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Напрежението между Вашингтон и Техеран расте

Изявленията на Тръмп идват на фона на рязко изостряне на конфликта между САЩ и Иран. През последните дни двете страни си разменят удари, а напрежението около Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол и природен газ – продължава да нараства.

Вашингтон вече възобнови блокадата на иранските пристанища, след като обвини Техеран в нападения срещу търговски кораби в района. В отговор Иран извърши нови атаки срещу държави от Персийския залив, на чиято територия са разположени американски военни бази.

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Опит за натиск чрез военна сила

Последните изявления на Тръмп показват, че американската администрация възнамерява да използва засилен военен натиск като средство за принуждаване на Иран към нов кръг преговори по спорните въпроси, включително ядрената програма на страната.

Засега от Техеран няма официален отговор на последните заплахи на американския президент, но иранските власти нееднократно заявиха, че няма да приемат преговори, водени „под натиск или чрез военни заплахи“.