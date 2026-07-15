На ръба на нова криза: САЩ възобновиха блокадата на иранските пристанища след атаки в Ормузкия проток

Н апрежението между САЩ и Иран продължава да се изостря. Рано тази сутрин американските въоръжени сили възстановиха блокадата на иранските пристанища в отговор на атаките на Техеран срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Малко след това Ислямската република нанесе нови удари по държави от Персийския залив, на чиято територия има американски военни бази, съобщава Асошиейтед прес.

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Продължаващата от дни размяна на удари и борбата за контрол върху Ормузкия проток – ключов маршрут, през който в мирно време преминава близо една пета от световните доставки на петрол и природен газ – засилват опасенията, че регионът може да бъде въвлечен в пълномащабна война.

Блокадата беше възобновена

САЩ наложиха морската блокада за първи път в средата на април, но я отмениха през юни след подписването на временно споразумение, което предвиждаше 60-дневен срок за преговори по иранската ядрена програма. След като разговорите зациклиха, напрежението в района на Ормузкия проток отново рязко се покачи.

В понеделник президентът Доналд Тръмп обяви, че блокадата ще бъде възстановена. Първоначално той съобщи и за намерение да наложи 20-процентна такса на корабите, преминаващи през протока, но впоследствие се отказа от тази идея след настояване на съюзници на САЩ от Персийския залив.

Преди възобновяването на блокадата американските сили нанесоха нова серия удари, съобщиха от Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).

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Нови атаки в Персийския залив

Рано тази сутрин в Бахрейн и Кувейт бяха задействани системите за предупреждение за ракетна опасност след нов ирански обстрел. Според Асошиейтед прес подобни атаки вече се случват почти ежедневно.

В интервю за телевизия Fox News Тръмп заяви, че през следващите два дни се очакват нови американски удари срещу Иран. По думите му до следващата седмица под прицел могат да попаднат мостове и електроцентрали, ако преговорите не бъдат възобновени.

Няколко часа след възстановяването на блокадата иранските държавни медии съобщиха за престрелка в Ормузкия проток, без да дадат повече подробности.

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Иран отправи ново предупреждение

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал обекти на Петия флот на САЩ в Бахрейн, включително съоръжения за командване, логистика, гориво и военно оборудване.

Според Техеран ударите са отговор на американските действия в Индийския океан и на опитите на Вашингтон да установи контрол върху морските маршрути в района.

От КГИР предупредиха, че ако САЩ ограничат износа на петрол и природен газ от региона, други ключови морски маршрути, използвани от Вашингтон и неговите съюзници, също могат да бъдат затворени. Посланието на Техеран беше категорично: регионалният енергиен износ ще бъде „за всички или за никого“.

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Засилено американско военно присъствие

Командващият СЕНТКОМ адмирал Брад Купър заяви, че Иран е изстрелял десетки ракети и дронове срещу съседни арабски държави.

„Американските сили държат Иран отговорен за необоснованата агресия, която продължава да застрашава живота на невинни хора“, каза той.

По данни на СЕНТКОМ в Арабско море са разположени най-малко 19 американски военни кораба, сред които два самолетоносача и десантен кораб с над 1000 морски пехотинци. Освен това стотици бойни самолети са дислоцирани в различни части на Близкия изток.

Защо Ормузкият проток е толкова важен

След началото на войната между САЩ, Израел и Иран на 28 февруари Техеран на практика блокира преминаването през Ормузкия проток чрез атаки и заплахи срещу търговски кораби. Това доведе до рязко поскъпване на петрола, торовете и редица други суровини.

През последните дни Иран започна да атакува кораби и по маршрута край бреговете на Оман, който е под контрола на американските сили. Именно тези действия предизвикаха последната ескалация.

Вашингтон не изключва използването на сила, за да гарантира свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Военни експерти обаче предупреждават, че подобна операция би изисквала значително повече военноморски сили, както и евентуално мащабна сухопътна операция с участието на десетки хиляди военнослужещи.