България

Адвокатът на Мавродиев: Не сме запознати дори с едно доказателство по делото

Емануил Йорданов: Към момента имаме постановление за задържане за 72 часа

Николай Киров Николай Киров

14 юли 2026, 20:26
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В Наказателно-процесуалния кодекс е написано съвсем ясно, че обвиняемият и неговият защитник имат право да се запознаят с материалите по делото, да участват в събирането на доказателства, но това остава някъде в сферата на добрите пожелания. 

Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” защитникът на Стоян Мавродиев, адвокат Емануил Йорданов.

Адвокатът на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие коментира, че оттук нататък следва процедурата по определяне на мярка за неотклонение.

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„Към момента имаме постановление за задържане за 72 часа. В рамките на тези 72 часа прокурорите по делото ще решат каква мярка да искат. Когато говорим за по-леките мерки, те могат да се наложат от прокурора, ако искат домашен арест или задържане под стража, трябва да внесат делото в съда и вече съдията да определи каква ще бъде мярката”, посочи Йорданов.

Той беше категоричен, че е убеден в невинността на Мавродиев.

„Все пак всичко това трябва да свърши в един момент и практиката показва, че укриването от правосъдието в общия случай не дава позитивен резултат”, поясни Йорданов какво е накарало клиента му да се предаде на властите в Сърбия.

В допълнение адвокатът каза, че Мавродиев е имал своите мотиви да напусне България, но отказа да коментира какви са те. 

„Ако се замислим за положението в България тогава и сега, е очевидно, че има някаква разлика, въпреки че с течение на времето трябва да се установи дали тази разлика е толкова съществена”, каза Йорданов, уточнявайки, че става въпрос за политическия климат в страната.  

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На въпрос дали през цялото време Мавродиев бил в Дубай неговият защитник посочи: „Не сме говорили на тази тема. За мен е без значение. Това, което ме вълнува, е какво има в кориците на делото и с какво темпо ще върви работата по случая”.

„Всяка банка си има своите правила за работа. Там е описано и именно затова говорим за наличието на документи в кориците на делото, защото тези престъпления -  длъжностно присвояване, каквото е нашето обвинение, и други от този род се доказват основно чрез писмени документи. Тук показанията на свидетелите не биха могли да изиграят никаква съществена роля. Така че просто трябва да имаме търпение, за да може да се изяснят фактите в тяхната цялост и тогава да говорим кой какво е направил и защо го е направил", подчерта адвокатът.

„Не съм много сигурен, че неговият подпис е там. Ако видя документ с негов подпис, ще съм убеден, че има такъв. Дори и при наличието на подпис може да се търси невиновност, ако това се установи. Но при положение, че в момента работим на тъмно и не сме запознати дори и с едно доказателство по делото, е много трудно да кажем нещо конкретно”, каза Йорданов.

„Всеки заем, надхвърлящ 5 милиона лв., поправете ме, ако не съм прав в това, което казвам, изисква решение за отпускането му от надзорния съвет на банката, преди да бъде сложен финалният подпис на изпълнителния директор”, отчете адвокатът и добави: „Тоест това означава, че ако някой носи отговорност освен шефа на банката, би трябвало да носи и целият надзорен съвет.”

При трима обвиняеми, двама от които са пуснати с парична гаранция, мисля, че не би имало оправдание третият да бъде задържан”, каза още Йорданов.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Стоян Мавродиев Емануил Йорданов Българска банка за развитие
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