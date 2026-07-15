Съобщиха причината за смъртта на звездата от „Джурасик парк“ Сам Нийл

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С тана ясна причината за смъртта на новозеландския актьор Сам Нийл, познат на милиони зрители по света с ролята си на д-р Алън Грант в поредицата „Джурасик парк“.

Почина актьорът Сам Нийл, звездата от „Джурасик парк“

Според информация на списание Hello! 78-годишният актьор е починал вследствие на пневмония, развила се на фона на силно отслабена имунна система след продължително лечение на онкологично заболяване.

Последиците от лечението

Близки до Нийл разказват, че макар да е успял да постигне ремисия след диагнозата рак, тежките терапии са оказали сериозно влияние върху организма му.

Актрисата и дългогодишна приятелка на актьора Рима Те Уиата посочва, че именно отслабената имунна система е направила възможно развитието на тежка инфекция.

Бившата му партньорка – австралийската журналистка Лора Тингъл, също коментира, че множеството курсове химиотерапия и имунотерапия са изтощили организма му. По думите ѝ възстановяването на защитните сили след лечението е останало сериозно предизвикателство.

Битката с рака

Сам Нийл беше диагностициран през 2022 г. с ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом – рядък вид рак на кръвта.

След продължително лечение през април тази година актьорът съобщи, че вече няма данни за активното заболяване. Въпреки това последиците от терапията са продължили да оказват влияние върху здравето му.

Семейството му съобщи за смъртта му на 13 юли. В официално изявление близките посочиха, че Нийл е починал в Сидни в присъствието на семейството си.

Те изразиха благодарност към медицинския екип на болница „Сейнт Винсънт“ за грижите и помолиха за уважение към личното им пространство в този труден момент.

Кариера, белязана от емблематични роли

Сам Нийл остава в историята на киното най-вече с ролята си на д-р Алън Грант в „Джурасик парк“ от 1993 г. Филмът на Стивън Спилбърг се превръща в световен феномен и поставя началото на една от най-успешните филмови поредици.

През десетилетията актьорът участва в десетки филми и телевизионни продукции, сред които „Пианото“, „Ловът за Червения октомври“ и „Тор: Рагнарок“.

До последните години от живота си Нийл говореше открито за здравословните си проблеми. В интервю за британския вестник „Гардиън“ през 2023 г. той заяви, че не се страхува от смъртта, но би искал да има още време, за да се наслаждава на живота и на хората, които обича.