Свят

Тръмп размисли за таксата: Петролът тече както никога

Тръмп: Америка отново печели, печели както никога досега

Николай Киров Николай Киров

14 юли 2026, 19:11
Тръмп размисли за таксата: Петролът тече както никога
Източник: EPA/БГНЕС

"Петролът тече както никога досега, благодарение на страхотната мощ на въоръжените сили на Съединените щати. Специален поздрав към военния министър Пийт Хегсет, председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн и командващия Централното командване на Съединените щати адмирал Брад Купър. Заради тях и всички членове на най-мощната армия в света, далеч по-мощна от останалите, Ормузкият проток е отворен за всички кораби, с изключение на тези на Иран - и това е заради тяхното лъжливо, насилствено и злонамерено ръководство, което ги води по пътя на пълното унищожение".

Това обяви днес в социалната си мрежа Трут сошъл президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп шокира света с такса от 20% за Ормузкия проток

"Следователно ще имаме пълна блокада, но само за кораби, движещи се към и от ирански пристанища или превозващи нещо, свързано с ирански товари", поясни Тръмп.

"Въз основа на високопродуктивни разговори с ръководителите на Близкия изток реших да заменя 20% таксата за възстановяване на разходите на Съединените щати с търговски и инвестиционни сделки, които различните държави от Персийския залив ще правят в Съединените щати. Тези инвестиции ще бъдат масивни, но в същото време изключително добри за тях и тяхното бъдеще", подчерта Тръмп.

Армията на САЩ блокира иранските пристанища

"Както всички знаят, ние получихме най-големите инвестиции в долари в Съединените щати, повече, от която и да е държава в историята, но тези нови инвестиции ще направят това число още по-голямо и ще видим как фабрики, заводи и оборудване се изливат в Съединените щати на исторически нива, което ще създаде допълнителни милиони високоплатени американски работни места! Америка отново печели, печели както никога досега. Дните, в които Иран убиваше стотици хиляди хора, включително 52 000 протестиращи, са отминали и най-важното - Иран никога няма да има ядрено оръжие!", заключи Тръмп.

Редактор: Николай Киров
Доналд Тръмп САЩ Иран Ормузки проток
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

Тръмп размисли за таксата: Петролът тече както никога

Тръмп размисли за таксата: Петролът тече както никога

Карал „Бе Ем Ве“ пиян в центъра на София, получи обвинение

Карал „Бе Ем Ве“ пиян в центъра на София, получи обвинение

Русия въведе жесток режим на тока в Севастопол

Русия въведе жесток режим на тока в Севастопол

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 3 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 3 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 3 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бракониери убиха животни в зоопарк край Казанлък

Бракониери убиха животни в зоопарк край Казанлък

България Преди 2 часа

Стопаните във вилната зона на Казанлък от няколко седмици масово се оплакват от кражби в имотите им

Пожар избухна във „Факултета“ в София

Пожар избухна във „Факултета“ в София

България Преди 2 часа

Пламна жилищна постройка

САЩ удариха край АЕЦ "Бушер", Тръмп заплаши с атака по ядрен обект

САЩ удариха край АЕЦ "Бушер", Тръмп заплаши с атака по ядрен обект

Свят Преди 3 часа

Американският президент предрече, че атаката ще се състои "относително скоро"

Автомобил блъсна линейка с пациент на Е-79 край Враца

Автомобил блъсна линейка с пациент на Е-79 край Враца

България Преди 3 часа

Екипът на Спешна помощ е транспортирал пациент към столичната болница "Пирогов"

Меган Фокс и Брайън Остин Грийн през 2013 година

Брайън Остин Грийн сподели, че бракът му с Меган Фокс е бил „физическо привличане“

Любопитно Преди 4 часа

Известният актьор от „Бевърли Хилс 90210“ споделя откровено как краят на десетгодишния му брак с Меган Фокс го е принудил да потърси терапия и да промени изцяло критериите си за любовта, поставяйки приятелството пред мимолетната физическа химия

Повдигнаха обвинение на Стоян Мавродиев

Повдигнаха обвинение на Стоян Мавродиев

България Преди 4 часа

По-рано днес сръбските власти предадоха Мавродиев на България

Полицията издирва мъж на 68 г., изчезнал на 25 юни

Полицията издирва мъж на 68 г., изчезнал на 25 юни

България Преди 4 часа

В деня, в който за последно е бил забелязан в село Долна Рибница, е бил облечен с черни дънки, сиво яке и гумени обувки

Експлозия на норвежки танкер край Оман

Експлозия на норвежки танкер край Оман

Свят Преди 4 часа

Всички членове на екипажа са невредими

На снимката е показан пожарникар в защитна екипировка, застанал сред огнена стихия. Силни пламъци обхващат растителността наоколо.

След пожара - хотели и вили? Защо има съмнения, че пожарът на хълма край залива Лямани може да е бил умишлен

Свят Преди 4 часа

Разследване на албанска медия поставя въпроси дали големият пожар край Химара е свързан с проект за изграждане на луксозен туристически комплекс

Епидемията от ебола излиза извън контрол в ДР Конго

Епидемията от ебола излиза извън контрол в ДР Конго

Свят Преди 4 часа

СЗО призова донорите да не изоставят страната в тази критична фаза на епидемията

Осъдиха брата на премиера на Испания

Осъдиха брата на премиера на Испания

Свят Преди 4 часа

Той заемал длъжност, създадена без никаква реална административна необходимост

<p>Откриха огромно находище на злато в изгаснал вулкан край Япония</p>

Ел Дорадо на дъното на океана: Япония откри най-богатото подводно находище на злато в света

Любопитно Преди 5 часа

Японски учени откриха подводно находище с най-високата концентрация на злато в света, скрито в угаснал вулкан. Проектът за подводна мина обаче застрашава уникален морски живот и предизвика остри международни дебати

<p>ЕК предупреди за траен спад на населението на България и ЕС</p>

Европейската комисия предупреди за траен спад на населението на България и ЕС

България Преди 5 часа

Населението в Европа ще намалее и застарее

На снимката е показан Кримският мост, който свързва Русия с Кримския полуостров. На преден план се вее руското национално знаме на фона на мостовата конструкция, която се простира над водите на Керченския проток.

Крим беше крепостта на Русия. Сега се превръща в уязвимо място

Свят Преди 5 часа

Това, което трябваше да бъде най-голямото постижение на Владимир Путин, се превърна във военен и личен проблем за руския лидер

Съдът реши: Бизнес на семейството на Благомир Коцев дължи над 380 хил. лв. за части от Морската градина

ВКС отсъди семейството на Благомир Коцев да заплати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти

България Преди 5 часа

ВКС окончателно потвърди решение по дело срещу „Овърсийз-Хоризонт“ АД за използване на държавни терени край комплекс „Хоризонт“ във Варна без необходимото основание

Националният отбор по футбол на Сенегал на Мондиал 2026

Световен срам: Как гинеколог се оказа лекар на национален отбор по футбол

Свят Преди 6 часа

Проблемът е бил открит късно и е събудил сериозни притеснения сред играчите относно нивото на медицинската помощ, с която разполагат, сподели шефът на федерацията

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

За десети път: Мадона триумфира в класацията за албуми на „Билборд“

Edna.bg

Българско участие наградено в Карлови Вари

Edna.bg

НА ЖИВО: Левски - Борац Баня Лука, стартовите 11

Gong.bg

Неочаквани проблеми за ЦСКА, „червените“ със сигнал до българските институции и УЕФА

Gong.bg

Задържаха мъжа, причинил верижна катастрофа в София, карал с 3,59 промила алкохол в кръвта

Nova.bg

„Ако ни е писано да загинем, ще умрем заедно“: Говори жената, спасила съпруга си, засмукан през счупен прозорец на самолет

Nova.bg