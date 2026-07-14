Тръмп размисли за таксата: Петролът тече както никога

"Петролът тече както никога досега, благодарение на страхотната мощ на въоръжените сили на Съединените щати. Специален поздрав към военния министър Пийт Хегсет, председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн и командващия Централното командване на Съединените щати адмирал Брад Купър. Заради тях и всички членове на най-мощната армия в света, далеч по-мощна от останалите, Ормузкият проток е отворен за всички кораби, с изключение на тези на Иран - и това е заради тяхното лъжливо, насилствено и злонамерено ръководство, което ги води по пътя на пълното унищожение".

Това обяви днес в социалната си мрежа Трут сошъл президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп шокира света с такса от 20% за Ормузкия проток

"Следователно ще имаме пълна блокада, но само за кораби, движещи се към и от ирански пристанища или превозващи нещо, свързано с ирански товари", поясни Тръмп.

"Въз основа на високопродуктивни разговори с ръководителите на Близкия изток реших да заменя 20% таксата за възстановяване на разходите на Съединените щати с търговски и инвестиционни сделки, които различните държави от Персийския залив ще правят в Съединените щати. Тези инвестиции ще бъдат масивни, но в същото време изключително добри за тях и тяхното бъдеще", подчерта Тръмп.

Армията на САЩ блокира иранските пристанища

"Както всички знаят, ние получихме най-големите инвестиции в долари в Съединените щати, повече, от която и да е държава в историята, но тези нови инвестиции ще направят това число още по-голямо и ще видим как фабрики, заводи и оборудване се изливат в Съединените щати на исторически нива, което ще създаде допълнителни милиони високоплатени американски работни места! Америка отново печели, печели както никога досега. Дните, в които Иран убиваше стотици хиляди хора, включително 52 000 протестиращи, са отминали и най-важното - Иран никога няма да има ядрено оръжие!", заключи Тръмп.