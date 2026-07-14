Свят

Директорът на най-големия оръжеен холдинг в Украйна подаде оставка

За временно изпълняващ длъжността ръководител е назначен бившият заместник-министър на отбраната Серхий Боев

Николай Киров Николай Киров

14 юли 2026, 22:35
Директорът на най-големия оръжеен холдинг в Украйна подаде оставка
Източник: iStock/GettyImages

Г енералният директор на украинския държавен оръжеен конгломерат "Укроборонпром" Херман Сметанин днес обяви, че подава оставка, предаде "Ройтерс".

Това става, след като миналата седмица Русия нанесе смъртоносни удари по един от складовете на концерна. Сметанин не оповести мотивите за решението си да се оттегли от поста. 

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Украинският президент Володимир Зеленски по-рано заяви, че на 6 юли Русия е нанесла удар по оръжеен склад на "Укроборонпром" в Киевска област и добави, че длъжностни лица от компанията ще бъдат подведени под отговорност. Впоследствие бяха уволнени двама висши служители на "Укроборонпром". 

"Укроборонпром", най-големият държавен украински отбранителен конгломерат, който обединява около 100 оръжейни компании, заяви, че процесът по избора на нов генерален директор вече е в ход. За временно изпълняващ длъжността ръководител е назначен бившият заместник-министър на отбраната Серхий Боев.

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Украинската отбранителна индустрия се трансформира хода на продължаващата повече от четири години война с Русия и производственият ѝ капацитет нарасна до около 50 милиарда долара годишно.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Велев    
Укроборонпром оставка война в Украйна
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