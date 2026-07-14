Руски удар уби капитан на чуждестранен кораб

К апитан на чуждестранен кораб загина и трима членове на екипажа пострадаха в резултат на днешна руска атака с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

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"Врагът продължава да атакува граждански кораби в Черно море. Поредната цел на агресора са два търговски кораба, плаващи под флаговете на Танзания и Либерия. Капитанът на един от корабите загина в резултат на атаката. Екипажът от 11 души беше евакуиран на брега, трима от тях са ранени. Изказвам искрени съболезнования на близките и роднините на загиналите", заяви Кипер.

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"Всяка подобна цинична атака от страна на врага е военно престъпление срещу цивилното население, гражданското корабоплаване и световната продоволствена сигурност", добави Кипер.