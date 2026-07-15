България

Кабинетът обсъжда нови мерки за пътна безопасност

След поредицата от тежки катастрофи властта подготвя промени, които ще позволят по-ефективен контрол чрез тол камерите и координация между институциите

Василена Василева Василена Василева

15 юли 2026, 08:02
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Т емата за пътната безопасност влиза във фокуса на днешното заседание на Министерския съвет. След поредицата от тежки катастрофи с жертви през последните месеци, част от които с участието на тежкотоварни автомобили, правителството подготвя пакет от мерки за по-ефективен контрол по пътищата.

Тол камерите ще следят повече от скоростта: Държавата готви единна система за по-строг контрол на пътя

Предложенията са резултат от съвместна работа на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

  • Единен контролен орган

Сред основните идеи е създаването на единен контролен орган, който да обедини инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Националното тол управление, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и други институции с контролни функции.

Целта е да се подобри координацията между отделните структури, да се избегне дублирането на проверки и да се повиши ефективността на контрола върху движението по пътищата.

  • Повече възможности за тол камерите

Планира се още информацията от тол системата да бъде предоставяна в реално време и на останалите компетентни институции.

Това ще позволи камерите да се използват не само за установяване на превишена скорост, използване на мобилен телефон по време на шофиране или липса на поставен предпазен колан, но и за засичане на опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени тежкотоварни автомобили, неукрепени товари, възникнали задръствания, паднали предмети на пътното платно и други нарушения или рискове за движението.

  • Национален план до края на август

Сред предстоящите стъпки е и изготвянето на Национален план за пътна безопасност. Подготовката му е възложена от министър-председателя Румен Радев, като срокът за представянето му е до края на август.

Очаква се документът да включва конкретни мерки за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия, подобряване на контрола и засилване на координацията между институциите, ангажирани с безопасността на движението.

Темата за пътната безопасност отново стана водеща в обществения дневен ред след поредица от тежки катастрофи с множество жертви, които предизвикаха призиви за по-строг контрол, по-ефективни санкции и ускорени законодателни промени.

Редактор: Василена Василева
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