България

Какво ще е времето днес? Слънчево, горещо и с температури до 36 градуса

НИМХ не предупреждава за опасни явления, но препоръчва да се избягва престоят на слънце в най-горещите часове

15 юли 2026, 06:24
Какво ще е времето днес? Слънчево, горещо и с температури до 36 градуса
Източник: iStock
  • След нестабилното време страната навлиза в по-летен период - днес ще преобладава слънчево време, а температурите ще достигнат между 31° и 36°, без обявени предупреждения за опасни явления.
  • Най-подходящо за разходки, планина и плаж са сутрешните часове, а синоптиците препоръчват да се избягва продължителен престой на открито между 11:00 и 17:00 часа заради високите температури.
  • Специалистите съветват да се приема достатъчно вода, да се носят леки светли дрехи и слънцезащита, а при симптоми на топлинно изтощение или топлинен удар незабавно да се потърси хладно място и при нужда медицинска помощ.

След няколко дни на променливо време, страната навлиза в период на повече слънце и летни температури. Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд по Черноморието - от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски по крайбрежието на морето.

В София максималните температури ще са около 32°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 юли 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 юли 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 15.07.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 15.07.2026 г. Източник: НИМХ

В планините също ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. Ще духа слаб, по високите части умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. 

В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра, в четвъртък на повече места в Западна и Централна България, в петък – на отделни места в Източна България и в планините. През първия ден са възможни и градушки.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 16 юли 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 16 юли 2026 г. Източник: НИМХ

Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 17 юли 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 17 юли 2026 г. Източник: НИМХ
  • Какво е подходящо да правим днес?

Липсата на опасни метеорологични явления и зелената карта на НИМХ създават добри условия за активности на открито. Все пак синоптиците съветват в най-горещите часове да се избягва продължително излагане на слънце, да се приема достатъчно вода и да се използва слънцезащита. 

  1. Добър ден за разходки в парковете и природата, особено в сутрешните и вечерните часове, когато температурите са по-комфортни.
  2. Условията са подходящи за плаж по Черноморието, където температурите ще останат по-ниски.ю
  3. Планинските преходи също са добра идея, но е препоръчително маршрутите да приключат до ранния следобед заради възможните краткотрайни превалявания.
  4. Ако планирате спорт на открито, избягвайте часовете между 12:00 и 17:00, когато температурите ще надхвърлят 30 градуса в голяма част от страната.
  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

  1. алкохол,
  2. кофеин и
  3. големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

  1. плодове,
  2. зеленчуци и
  3. салати, докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности. Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.

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Източник: НИМХ    
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