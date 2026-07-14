Протест на майки в цяла България тази вечер

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М айки от цялата страна излязоха на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията започна в 18:30 ч. пред Министерския съвет.

Недоволни майки от цялата страна настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи.

Майки от цялата страна излизат на протест за по-високо майчинство през втората година

"398 евро едвам стигат да гледаш едно дете нормално, и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме - в момента да стане 70%, ако сега не може - от 2027 г.; сега да стане обещаните 460 евро и обезщетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% - от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива – социални и нормални надбавки", заяви Иванка Тодорова, която е представител на организаторите на недоволството, пред БНР.

По думите ѝ човек, който има стаж достатъчно за майчинство - една година в рамките на последните две години, трябва да получава по-високи надбавки.

Протестиращите жени настояват социалните да останат 25, а работещия - този със стаж, да станат 50 евро.

Протести с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство

"Да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент", добави Тодорова.

Тя отбеляза, че до момента само парламентарната група на "Възраждане" е внесла две от предложенията на родителите.

"Вчера в онлайн среща с "Продължаваме промяната" обсъдихме предложенията ни, а утре предстои да проведем такава и с "Демократична България", посочи Тодорова.

"Изпратихме писма до омбудсмана, до президента и до премиера. Ако бюджетът остане в този вид, ще настояваме да бъде наложено вето, защото той е напълно дискриминационен спрямо майките. Ще продължим с протестите, ако исканията ни не бъдат чути", допълни Тодорова.