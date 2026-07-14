Карал „Бе Ем Ве“ пиян в центъра на София, получи обвинение

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С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 28-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол и предизвикал катастрофа с още две коли в центъра на гр. София, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал лек автомобил марка „Бе Ем Ве“ по ул. „Ген. Гурко“, когато е предизвикал катастрофата. Установено е, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 3,59 промила.

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По случая е образувано досъдебно производство, като за престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.

Предвид високата обществена опасност на деянието обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета, а той ще трябва да заплати равностойността на лекия автомобил „Бе Ем Ве“ в случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение.

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Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.