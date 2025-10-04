България

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

Заседанието на областния оперативен щаб приключи

Обновена преди 2 часа / 4 октомври 2025, 07:41

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов
Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви
Джартов: Хората в

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички
Проходът

Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета
Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение

Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение
Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените

Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените
Шестокласниците се явиха на Национално входно ниво по математика

Шестокласниците се явиха на Национално входно ниво по математика
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

П риключи заседанието на областния оперативен щаб, който втори ден работи на терен във вилно селище “Елените”. Действията на компетентните институции ще стартират с повторен обход на терена в светлата част на деня. 

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

Екипи на полицията, жандармерията и пожарната ще направят оценка на актуалното състояние след бедствието и ще определят приоритетните участъци за разчистване. След приключване на обхода на място ще влезе тежка техника, която ще започне поетапното премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и освобождаването на основните подходи и инфраструктурата на селището. 

Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

В разчистването ще се включат комбиниран багер, фадрома, кран, няколко самосвала, храсторези, моторни резачки, високопроходима техника и водоноска за измиване на терена, както и екипи за ръчно почистване. 

По време на заседанието на областния щаб бе разпределена наличната техника и човешкият ресурс между отделните зони на вилното селище. Областният управител Владимир Крумов отправи искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования за подпомагане на дейностите. 

Към засегнатия район пътуват доброволци от Пловдив и Бургас, които ще се включат в разчистването и подпомагането на пострадалите. На терен продължават работа 5 екипа на ПБЗН, 30 служители на МВР, представители на звеното „Отбрана и сигурност“ към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана на района и съдействие при спасителните дейности. 

Спешна евакуация на ваканционно селище "Елените"

Предстои да бъде извършен оглед на пострадалите сгради за оценка на тяхната устойчивост и безопасност за обитаване, след което специализирани комисии ще започнат описване на щетите и набелязване на необходимите мерки за възстановяване. 

В заседанието на оперативния щаб участват областният управител Владимир Крумов, директорът на ОДМВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов, директорът на РДПБЗН комисар Николай Николаев и кметът на община Несебър Николай Димитров. Обстановката във вилно селище Елените остава под постоянно наблюдение от компетентните институции. Няма данни за застрашени хора, а действията по възстановяване и обезопасяване продължават до пълното нормализиране на ситуацията.

Източник: Областна администрация Бургас    
бургас царево наводнение щети
Последвайте ни

По темата

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

КНСБ настоява за умерен и диференциран ръст на заплатите

КНСБ настоява за умерен и диференциран ръст на заплатите

pariteni.bg
Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 1 ден

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

България Преди 19 минути

От Върховния касационен съд излязоха с позиция

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Свят Преди 1 час

Ще се завърне ли Андрей Бабиш на власт?

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Свят Преди 3 часа

Той си е отишъл от този свят в дома си в Монте Карло след дълго боледуване

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Технологии Преди 3 часа

Очакванията за повсеместно благо може и да са преувеличени

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Свят Преди 3 часа

Той предвиждаше да бъде отнето автоматично полученото гражданство на бебета, родени в САЩ, чиито родители са незаконно или временно пребиваващи в страната

"Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло" - предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

"Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло" - предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Всяка година нови пророчества се изтупват от праха и се преформулират за предстоящия календар

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Свят Преди 6 часа

Тръмп обеща, че съгласно мирния план, "всички страни ще бъдат третирани справедливо"

<p>Заплаха от дронове затвори летището в Мюнхен за втора поредна вечер</p>

Заради заплаха от дронове: Летището в Мюнхен бе затворено за втора поредна вечер

Свят Преди 6 часа

23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

България Преди 6 часа

Движението беше преустановено до ранните часове в събота сутрин

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Любопитно Преди 6 часа

Правилното начало на деня може не само да подобри настроението ви, но и да повиши производителността и да подпомогне метаболизма

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Любопитно Преди 6 часа

Скорпионите може да играят жизненоважна роля в борбата срещу рака на мозъка

АМ "Хемус"

4 октомври: Първа копка на „Хемус“ – магистралата, която чакаме половин век

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Свят Преди 6 часа

Сравнявали са го с Тръмп, Берлускони или Орбан

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Любопитно Преди 14 часа

Програмистът Александър, треньорът по борба Дино и миньорът Теодор-Чикагото продължават напред в надпреварата

СГС остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

СГС остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 15 часа

Адвокатите на двамата обвиняеми заявиха, че ще обжалват решението на съда

Над 200 000 италианци протестираха в подкрепа на Газа

Над 200 000 италианци протестираха в подкрепа на Газа

Свят Преди 16 часа

Демонстрантите осъдиха отношението към Глобалната флотилия „Сумуд“

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Ирена Сендлер: светицата от Варшава, която спасява живота на 2500 деца

Edna.bg

Преди трагедията: приказната любовна история на Лиъм Нийсън и Наташа Ричърдсън

Edna.bg

Последен шанс за Аморим? Мачът със Съндърланд ще е съдбоносен

Gong.bg

Левски без Рилдо срещу Берое

Gong.bg

Бленджини за националите: Подбирах момчетата не само по физически качества, но и по човешки

Nova.bg

Отиде си звездата от "Октопод" Ремо Джироне (СНИМКИ)

Nova.bg