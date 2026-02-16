„Гнусна онлайн омраза“: Илиа Малинин с мощно послание след кошмара на леда

И зминаха три дни, откакто американският фигурист Илиа Малинин се класира осми във финала на волната програма при мъжете на Зимните олимпийски игри, въпреки че влезе в състезанието като изявен фаворит.

Малинин беше спечелил предишните си 14 състезания преди петък вечер, но точно преди да излезе на леда, разкри, че „негативни мисли“ са започнали да изплуват и са допринесли за трудностите му.

21-годишният състезател е открит относно психичното си здраве и прекъсна мълчанието си в социалните мрежи в понеделник с мощно послание преди предстоящ проект, свързан с психичното здраве, който трябва да стартира в събота, 21 февруари, пише Newsweek.

„На най-голямата сцена в света онези, които изглеждат най-силни, все още може да водят невидими битки вътре в себе си“, каза Малинин. „Дори най-щастливите ти спомени могат да се окажат опетнени от шума.

Гнусната онлайн омраза атакува ума, а страхът го примамва към мрака, независимо колко усилено се опитваш да останеш здравомислещ под безкрайния, непреодолим натиск. Всичко това се натрупва, докато тези моменти проблясват пред очите ти, което води до неизбежен срив. Това е тази версия на историята. Очаквайте на 21 февруари 2026 г.“, добави той.

Илиа Малинин: Сгромолясването на една олимпийска мечта

След олимпийското представяне на Илия Малинин феновете се обединиха в подкрепа на звездата на САЩ. „Благодаря ти, че повишаваш осведомеността и съпричастността към психичното здраве на спортистите“, написа един фен.

Друг добави: „Ти си достатъчен точно такъв, какъвто си“. „Ти си шампион, Илиа“, коментира трети човек. „Ти спечели не само олимпийски златен медал в отборната надпревара, но и сърцата на толкова много хора по света със своите спортсменство, устойчивост и откровеност. Ние те подкрепяме“.

„Благодаря ти, че говориш открито за психичното здраве“, сподели друг фен.

Малинин ще остане в Милано до края на седмицата, тъй като ще участва в олимпийската гала по фигурно пързаляне в събота. Той също така е потвърдил участието си на световното първенство следващия месец в Прага, където ще излезе като двукратен шампион.