Вкарват изкуствен интелект в здравеопазването

М инистерството на здравеопазването представи Визия за внедряване на изкуствен интелект (ИИ) в здравеопазването, която очертава стратегически план за трансформация на медицинската система чрез дигитални технологии и ИИ. Основният акцент е върху безопасното, прозрачно и етично използване на ИИ като партньор на лекарите и администрацията, без да се застрашават професионалната преценка и критичното мислене.

Въвеждат изкуствен интелект в училищата в България

Според документа, предложен от здравния министър в оставка доц. Силви Кирилов, ИИ ще подпомага обучението, превенцията, ранната диагностика, лечението, хирургията, денталната грижа, спешната помощ, управлението на болници, персонализираната медицина и общественото здраве. Въвеждането му ще се извършва поетапно, при стриктен контрол, пилотни проекти и научно обоснована оценка на ефекта.

В документа са посочени широк спектър от приложения: от радиология, патология, лаборатории и роботизирана хирургия, през преносими устройства за индивидуално прогнозиране на заболявания, до ИИ в психичното здраве, за хора с увреждания и невротехнологии.

За реализирането на визията се предвижда комбинирано финансиране: Държавен бюджет – за проекти с доказуемо възвръщане на инвестициите; Европейски програми – включително EU4Health, DEP и Horizon Europe; Публично-частни партньорства – сътрудничество между университети, болници и индустриални партньори (фармацевтични, медтех и софтуерни компании).

Изкуственият интелект: Кристалната топка на медицината

Средствата ще се насочват към пилотни проекти, валидиране и изграждане на национално внедрени решения, като всеки проект ще преминава през анализ на ефекта, разходите и рисковете, преди да се разшири.

Документът също така подчертава необходимостта от интеграция с национални и европейски политики по е-здраве, киберсигурност, дигитална трансформация и иновации, както и създаване на национален фонд за медицински ИИ, който да финансира устойчиви и клинично полезни проекти.

Министерството акцентира върху етичните принципи: човешки контрол над решенията, прозрачност, обяснимост на ИИ алгоритмите, справедлив достъп до здравни услуги и защита на личните данни и достойнство на пациентите.