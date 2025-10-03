Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

Н еобичайна за началото на октомври комбинация от сняг и проливни дъждове предизвика хаос в България. В някои райони улици и булеварди бяха наводнени, а пътища затворени за движение. В планинските части се образува снежна покривка, която създаде риск от падане на дървета и клони. Синоптиците предупреждават за продължаващо влошаване на времето, а властите апелират гражданите да се въздържат от пътувания и да проявяват повишено внимание.

В няколко общини беше задействана системата за ранно предупреждение BG-ALERT заради лошите метеорологични условия

Царево

Рано тази сутрин обявиха бедствено положение на територията на община Царево, съобщиха от общината в публикация във Фейсбук.

В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Измереното количество валеж там към 4:00 часа тази сутрин в е 220 л/кв.м.

След заседание на Общински кризисен щаб се обявява бедствено положение на територията на общината. Днес, 03.10.2025 г., се обявява за неучебен ден за училищата и детските градини.

Социалният патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна. Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение. Затворен за движение е и мостът при плаж Нестинарка.

Затворен за движение е и пътят от гр. Царево през къмпинг "Арапя" и Оазис до Лозенец.

Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

Призоваваме гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания, пишат от общината.

„Ситуацията е критична, но няма място за паника. Няма застрашени хора и откъснати населени места”, каза в ефира на NOVA кметът Марин Киров. Имало е моменти, в които домакинства са останали без електричество, но повредите се отстраняват.

Евакуирани са хора, които се намират в ниските места на града. „Три домакинства от Царево са настанени в обновената сграда на пожарната служба, а хората от село Кости, което традиционно се наводнява заради реката, са в кметството”, посочи Киров.

На места оградата на новия мост в Царево, водещ към квартал „Василико”, който беше ремонтиран след опустошителното наводнение през 2023 г., е отнесена. Дървета, наноси и автомобил са в дерето. Жертви няма, но са удавени домашни животни.

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев, където падналото количество дъжд е над 410 л на квадратен метър. „Не предприемайте пътуване от и към тази посока, докато бъде направен обстоен оглед. Призоваваме да не се предприемат пътувания и от и до с.о. Арапя и к-г Нестинарка”, препоръчват от Община Царево.

По данни на директора на противопожарната служба към момента най-сериозна е обстановката в района на Крайморие, рибарското селище Ченгене скеле и хижа „Странджа”. Високопроходим автомобил на пожарната е изпратен към вилно селище Черниците, за да се прецени на място има ли нужда от евакуация на жителите.

„Има необходимост от евакуация, но мостът е леко пропаднал и високопроходимият пожарен автомобил не може да стигне до селището. Търсят се алтернативни маршрути. Има 4-5 застрашени души, които са в по-ниската част на вилното селище. Останалите са се качили на по-високи места. Нивото на водата в района е около метър”, подчерта инспектор Станислав Райчев от пожарната служба в Бургас.

Натам ще бъде изпратен автомобил, който може да се придвижва и по вода, обясни директорът ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” гл. комисар Александър Джартов.

Реката в село Кости е преляла и се е наложила евакуация на живущите в населеното място.

„Очаква се да се активира системата BG-Alert, за да се уведомят гражданите да не излизат навън и да не предприемат рискови пътувания в община Царево. Там има закъсали шофьори на пътя, които също се евакуират. В Бургас отводняваме административни сгради и приземни етажи на болници и училища”, заяви инсп. Райчев. Той уточни, че в Бургас най-сериозно е положението в ниската част на града. На места има и автомобили под вода.

Временно е ограничено движението по път II-99 Малко Търново - Царево в района на с. Изгрев поради паднал мост. Обходният маршрут е Граматиково - път II-99 - път III-907 - Визица - Писменово - път II-99 Китен - Царево и обратно, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура”. Затворени за движение са и мостът при плаж Нестинарка, и пътят от гр. Царево през к-г Арапя и Оазис до Лозенец.

BG-Alert не е била активирана, а кметът на община Царево заяви, че няма достъп до нея. Гл. ком. Джартов подчерта, че и кметовете, и областните управители по места могат да пускат съобщения чрез системата за предупреждение. Предстои гражданите да бъдат известени с BG-Alert за бедствието.

„Кметът на Царево вероятно няма достъп до интерфейса, но няма пречка да пусне писмено искане и ние да активираме системата вместо него”, подчерта директорът на ГДПБЗН.

Коментар направи и министър-председателят. „Системата работи. Днес 5 пъти е използвана в Бургас и дава своите положителни резултати. Конкретни области са предупредени. Преценката зависи от тези, които имат компетенциите да боравят с нея. Считам, че тя е полезна и изпълнява своите функции”, посочи Росен Желязков в Народното събрание.

„Ситуацията основно в южните части на област Бургас започна да се нормализира. Наложи се да затворим пътя Бургас-Созопол, тъй като беше залят. Той вече е отворен”, посочи областният управител на Бургас Владимир Крумов веднага след края на заседанието на сформирания от него кризисен щаб.

Бургас, Созопол, ваканционно селище Елените

Задействаха BG ALERT заради интензивни валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол. Областният управител на Бургас задейства системата и затвори главен път II-99 от гр. Бургас кв. Крайморие до гр. Созопол до оттичане на водите.

Кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община до 6 октомври. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че за района на в. з. Св. Влас и "Елените" са получени сигнали за наводнени къщи. Над 10 противопожарни коли пътуват към мястото. Задействана е системата BG-Alert. Има бедстващи хора. Река в "Елените" е преляла и в момента тече евакуация на населението. Няма електричество в района.

На помощ идват военни, водолази и хеликоптер от София.

По неофициална информация на кмета на Св. Влас Иван Николов кола с двама възрастни е била завлечена към морето. "В „Елените” положението е бедствено - над 1 м воден стълб, обърнати коли”, добави той.

По-късно съобщиха, че е открито тяло на мъж в подземен етаж на сграда в "Елените".

Според данните на хидрометеорологичната станция в Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона.

В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище - 117 л/кв.м.

Ограничено е движението по път III-9901 Ахтопол - Синеморец поради наводнение. Всички автомобили изчакват на място.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к-с „Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на голям строителен магазин.

Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“. Там има преобърнати 5 лодки. Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони. Движението на автомобили в района на Ченгене скеле и „Черниците“ е ограничено.

София

В петък сутринта хиляди столичани получиха предупреждение за опасност на мобилните си телефони чрез системата за ранно предупреждение BG-Alert, подписано от кмета на София.

Малко по-късно директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков съобщи пред пред екип на NOVA, че това е станало без разрешението на кмета на София Васил Терзиев.

По думите му не е имало основание за изпращане на предупреждението, въпреки валежите от дъжд в последните две денонощия и снеговалежа в района на Витоша.

В съобщението, изпратено до мобилните телефони на гражданите в региона, се посочва:

"Внимание! Образуване на снежна покривка на подходите, водещи към Природен парк Витоша. Опасност от горолом (падащи дървета и клони). Подходите за МПС са временно затворени. Кмет на Столична община."

Предупреждението бе изпратено няколко часа след като кметът Терзиев публикува в социалните мрежи информация за предприетите мерки по снегопочистването в планината. Той тогава заяви, че екипът му е реагирал на първия сняг и че това е резултат от въведената миналата зима реформа в организацията и контрола на зимното поддържане.

Каква е обстановката в останалата част от страната

Созопол

Силен вятър и проливен дъжд има на територията на община Созопол от няколко часа, съобщи на официалната фейсбук страница на Общината кметът Тихомир Янакиев.

"Призовавам всички граждани, на които не им се налага спешно да излизат, да си останат по домовете", апелира кметът.

Поради лошите метеорологични условия е имало проблеми с електрозахранването в целия град. "Към настоящия момент единствено в някои части на Стария град все още няма ток", уточнява кметът.

Общинските екипи продължават да събират информация за състоянието във всички населени места на територията на община Созопол.

Община Кюстендил

Села в община Кюстендил са без ток заради аварии по електропреносната мрежа в следствие на валежите от мокър сняг, каза оперативният дежурен в Община Кюстендил.

Към момента без ток са селата:

Богослов, Гюешево, Радловци Лисец, Драговищица, Гърляно, Ръсово, Бобешино, Ломница, Мазарачево, Долно Уйно, Чуденци, Котугерци, Полетинци и Горановци.

Екипите на електропреносното дружество са уведомени и се очаква около обяд електричеството да бъде възстановено, посочи дежурният.

Няма затворени пътища и наложени ограничения в движението за област Кюстендил, каза дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) Кюстендил. В района на Стражата, по пътя между Кюстендил и Радомир, вали слаб сняг, на останалите места вали дъжд. Снежната покривка е около 5 см, но пътят е почистен. През нощта са работили пет машини, посочиха от ОПУ.

Община Сливен

Вятър на пориви, достигащ до 90 километра в час, духа от снощи в община Сливен, съобщиха от общинския пресцентър.

Има подадени сигнали за счупени клони на места и паднало дърво в квартал „Република“ в областния град. Екипи на общинското предприятие по озеленяване са на терен и почистват клоните.

В село Николаево снощи е имало спиране на тока, но е възстановен. В Село Скобелево се работи по отстраняване на проблем по електрическата мрежа и за възстановяване на електричеството в част от селото. Сигнал за спиране на тока има и от местността Рамануша. От ЕВН съобщиха за Общината, че техни екипи са на местата и отстраняват авариите. Получават единични сигнали за спиране на електричеството и реагират веднага.

Количествата на падналите валежи на територията на общината са 6 литра на квадратен метър. Няма риск от наводнения на реките. Всички пътища са проходими.

В община Котел в Сливенска област се очакват интензивни валежи.

Паднало дърво в квартал "Република" в Сливен. Източник: БТА

Село Кара Михал

Село Кара Михал, община Самуил, е без електричество поради запалил се трафопост и табло ниско напрежение, съобщиха от областната администрация в Разград.

По информация на областния съвет по сигурност вследствие на бурния вятър има паднали дървета по пътя Исперих – Лудогорци и пътя за Русе след Цар Калоян. В населените места в лознишките села Крояч и Гороцвет също са регистрирани паднали дървета. Няма информация за пътнотранспортни произшествия вследствие на влошените метеорологични условия на територията на област Разград, допълват от областната администрация.

От Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Разград съобщиха, че подадените досега сигнали за паднали дървета на пътното платно поради силния вятър са осем. Те са в пътни участъци в общите Лозница, Исперих, Кубрат, Завет.

Русенско

Бурен вятър събори множество дървета и клони в Русенско и затрудни движението по пътища, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

От хидрометеорологичната станция съобщиха, че скоростта на вятъра достига до 86 км/час. За последното денонощие са паднали 17,7 л/кв. метър дъжд. Издадено е щормово предупреждение до капитаните на кораби по река Дунав.

Драганов обясни, че паднали дървета е имало по главните пътища от Русе за Бяла, Разград и Силистра. Сигнали е имало и по пътните участъци Русе - Иваново - Борово и Русе - Семерджиево - Ветово. Временно движението в района преди град Бяла е било затворено заради отстраняване на паднало дърво.

Всички екипи на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, както и на Областното пътно управление и на пътноподдържащата фирма, са на терен и работят за справяне със ситуацията. Работи се по разчистването на всички пътни артерии, за да се възстанови нормалният трафик. Няма данни за населени места без електрозахранване, водоснабдяване и комуникации.

Директорът на противопожарната служба в Русе комисар Светослав Войчев каза, че обстановката в региона по отношение на валежите от дъжд е спокойна. Проблеми създава силният вятър.

Регионалният говорител на МВР Даниела Малчева обясни, че екипите на противопожарната служба са реагирали през нощта и тази сутрин на повече от 20 сигнала за паднали дървета и клони в областта. Към момента се работи на седем места в региона. Няма данни за пострадали хора. Нанесени са щети по десетина паркирани автомобила в областта, които са затиснати от дървета или клони. Повечето сигнали са от община Русе.

Директорът на общинската дирекция "Обществен ред, сигурност и защита на потребителите" в Русе Георги Игнатов каза за БТА, че в града има сигнали за десетина паднали дървета. Пострадали са четири паркирани автомобила.

Паднало дърво затруднява трафика в участък от ул. "Плиска" в града. Скъсана е и контактна мрежа от градския транспорт, като тролейбусите изчакват на място. Екипи на общинските дружества работят по почистване на дървесната маса и реагират на постъпилите сигнали.

Община Русе призовава гражданите при засилване на вятъра да избягват пътувания, да се движат с повишено внимание, да прибират от балконите си предмети, които могат да бъдат отнесени от вятъра.

Пловдив

В Пловдив сигналите за отводняване от началото на днешното дежурството към този момент са повече от 20. Екипи работят и по възлови булеварди в Пловдив град - "Цар Борис III Обедините", "Марица" и "Санкт Петербург", съобщиха от пресцентъра на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Пловдив. На територията на областта няма населени места с прекъснато електрозахранване и няма постъпили данни за бедстващи или пострадали хора.

Пожарникари и спасители от сектор "Специализирани оперативни дейности" (СОД) работят по сигнали за отводняване на мазета, гаражи, подземни паркинги на жилищни сгради и подлези. Към момента са предприети всички необходими и своевременни действия за оказване на съдействие и отстраняване на последствията от проливните дъждове, посочиха от пожарната.

Цяла нощ два екипа на сектор "СОД" и екип на ВиК работиха по отводняването на част от бул. „Александър Стамболийски“ в район "Южен". Работата на място продължава и към този момент. В дейностите по отводняване се включиха и доброволци от формированието „Пловдив 112“, които оказаха съдействие на екипите при справянето с водните количества.

Общо 26 сигнала за произшествия са регистрирани през изминалото денонощие в дежурния оперативен център пожарната. От тях 10 са за паднали дървета и клони върху пътното платно и върху превозни средства.

Три от сигналите за паднали дървета са подадени от територията на Асеновград. Късно снощи временно е бил затворен и участък от пътя за село Бачково поради паднали камъни на пътното платно. Към този час движението в участъка се осъществява нормално.

Заради влошената метеорологична обстановка екипи на полицията са разположени на критични точки в Пловдив, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в града. Това са районът на пътен възел "Скобелева майка", кръстовището на бул. "Марица - юг" и бул. "Източен", на бул. "Санкт Петербург", како и в индустриалната зона на територията на Първо районно управление в район "Южен".

Каква е пътната обстановка в страната заради влошеното време?

Временна организация на движението e въведена на автомагистрали „Тракия” и „Хемус“, прохода Петрохан и път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка поради влошените метеорологични условия, съобщиха от пресцентъра на МВР.

АМ "Тракия"

На автомагистрала „Тракия” в участъка от началото ѝ, който е на изхода от София, до пътен възел „Оризово”, и в двете посоки се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 т., включително състав с ремаркета и полуремаркета.

АМ "Хемус"

Временно за снегопочистване е спряно и движението на камиони над 12 т в двете посоки на АМ „Хемус“ и на леките автомобили, пътуващи за София. Превозните средства изчакват на място до завършване на обработването на настилката, допълват от МВР.

По- рано от Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че временно се ограничава движението по автомагистрала "Хемус" в двете посоки поради снегопочистване.

Прохода Петрохан

Временно е ограничено движението през прохода Петрохан за всички видове превозни средства, за премахване на паднали дървета, клони и за снегопочистване. Трафикът на всички превозни средства е пренасочен по път I-1 София – Видин. Пет машини чистят шосето, като снощи проходът е бил затворен за движение в едната посока, а тази сутрин и в двете, заяви за БТА областният управител на Монтана Калин Хайтов по-рано днес.

За премахване на паднали дървета е спряно движението на всички автомобили и по третокласния път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка в областите Монтана и София.

Въвеждането на временна организация на движението е необходимо с оглед засиления трафик в петък, усложнената обстановка и предпоставки за пътнотранспортни произшествия и формиране на дълги колони от тежкотоварни автомобили, информират от МВР.

Шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания, призовават от ,,Пътна полиция. Оттам допълват, че екипите им съдействат за облекчаване на трафика и предприемат мерки за регулиране на движението в рискови участъци, както и за избягване на критични ситуации.

Смолян

От Областното пътно управление в Смолян предупреждават шофиращите в областта да се движат с повишено внимание заради падащи камъни по шосетата.

Пътната обстановка в областта е есенно – зимна, дъжд вали в региона от около 24 часа.

Екипи на пътноподдържащите фирми работят по отстраняване на паднали камъни по трасетата Мадан – Неделино в участъка към с. Старцево, по пътищата Ляска – Лещак, Широка лъка – Стойките и на 1 км от Тешел. Валежи от сняг в областта засега няма, уточняват от ОПУ.

Дърво падна на пътя Смолян-Девин. Източник: БТА

Хижа "Странджа"

Заради закъсали автомобили и наводнени участъци е затворен пътят от хижа "Странджа" до квартал "Крайморие", съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас. По данни на полицията, районът и на вилна зона "Черниците" е наводнен, като на места водата достига над един метър.

Прохода Троян - Кърнаре

Ограничено е движението за тежкотоварни камиони над 12 т през прохода Троян - Кърнаре от 9:30 часа, съобщи директорът на Областно пътно управление - Ловеч инж. Георги Генов. Над пътя са надвиснали клони, които значително затрудняват движението на тежките машини, посочи той.

Към момента температурата на прохода е около нула градуса, като вали дъжд, смесен със сняг. Пътят е опесъчен превантивно, но настилката е мокра и следва водачите да шофират с повишено внимание, добави Генов.

Метеорологичните условия в планините

Условията в планините не са подходящи за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Навсякъде има валежи от дъжд или от сняг, времето е облачно, има мъгла, а температурите са отрицателни.

В планините ще е облачно с валежи от сняг, съобщиха на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1°, на 2000 метра – около минус 2°.