Иран демонстрира военна мощ в Ормузкия проток

Иран многократно е заплашвал да блокира Ормузкия проток

16 февруари 2026, 16:39
Иран демонстрира военна мощ в Ормузкия проток
Източник: iStock

Р еволюционната гвардия, идеологическата армия на Ислямската република Иран, започна военни учения в стратегическия Ормузки проток, предадe „Ройтерс“, като се позоваха на иранската държавна телевизия.

Това се случва ден преди началото на нов кръг преговори със САЩ за ядрената програма на Техеран, които ще се състоят в Женева с посредничеството на оманския султан Хайтам бин Тарик Ал Саид.

25 страни демонстрират мощ пред Иран

Целта на учението, наречено „Умен контрол над Ормузкия проток“, е да провери боеготовността на Гвардията „при потенциални заплахи за сигурността и отбраната“ в Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия; продължителността на маневрите не се уточнява. По-рано САЩ засилиха присъствието на военноморските си сили в Залива.

Иран многократно е заплашвал да блокира Ормузкия проток, който е ключов морски път, по който преминава около 20% от световния петрол.    

Ученията ще се състоят „в Персийския залив и Оманско море“ и ще ги ръководи командирът на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) генерал-майор Мохамад Пакпур, съобщи държавната телевизия.

Иран и САЩ, врагове от четири десетилетия, подновиха преговорите в Оман на 6 февруари, първите откакто през юни Израел започна 12-дневна война с Иран, към която за кратко се присъединиха и САЩ, като бомбардираха ирански ядрени обекти. 

Заплахата на Иран разклати цената на петрола

Двете страни преговаряха и през пролетта на 2025 г., но разговорите останаха в застой, особено по въпроса за обогатяването на уран.

Американският президент Доналд Тръмп, който настоява Иран да сключи споразумение, разположи в региона значителни военни сили, които той описа като „армада“.

През януари той изпрати в Залива самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ и ескадрени миноносци с управляеми ракети на борда, а в петък заяви, че втори самолетоносач, най-големият в света, „Джералд Форд“, ще отплава за Близкия изток „много скоро“.  Ударната група на американския флот вече приближава Близкия изток.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Революционна гвардия Иран Ормузки проток САЩ
