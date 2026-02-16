Украйна с най-голямото настъпление от 2023 г. насам

У крайна си върна 201 квадратни километра територия от Русия в периода между сряда и неделя (11 и 15 февруари) миналата седмица, възползвайки се от прекъсването на достъпа на руските сили до сателитните комуникации "Старлинк", които са ключови за войната с дронове.

Това сочи анализ на АФП, базиран на данни от Института за изследване на войната (ISW).

Мъск отряза Русия от "Старлинк", Украйна му благодари

Върнатата територия е почти равна на руските завоевания за целия месец декември и е най-голямата за толкова кратък период от юни 2023 г. насам.

„Тези украински контраатаки вероятно се възползват от скорошното блокиране на достъпа на руските сили до "Старлинк", което според руски военни блогъри причинява проблеми в комуникацията и командването на бойното поле“, посочва ISW.

Украйна: Русия купува терминали "Старлинк" от "арабски страни"

Руските военни имаха нелегален достъп до ключовата сателитна система с хиляди сателити на компанията на милиардера Илон Мъск, SpaceX.

Миналата седмица обаче той нареди спирането на услугата за руснаците на фронта. Това лиши руските военни от основното им средство за навигация на дронове за удари и разузнаване на бойното поле.