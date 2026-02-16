Любопитно

Сензацията "обратен водопад" - какво причинява природния феномен

Магически кадри от Индия взривиха мрежата – мощни ветрове превърнаха водната каскада в сюрреалистично зрелище, което противоречи на физиката.

16 февруари 2026, 17:16
Сензацията "обратен водопад" - какво причинява природния феномен
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

В идео се превърна в сензация, показвайки феномена „обратен водопад“ в планините Западни Гхати в Махаращра, Индия, където мощни мусонни ветрове изтласкват падащата вода нагоре.

Това сюрреалистично зрелище е най-силно изразено в Нанегхат по време на обилните дъждове от юни до август. То се случва, когато силните възходящи въздушни течения надделяват над гравитацията срещу стръмните скали, създавайки ефект, подобен на мъгла.

Нищо не може да победи магията на прехода в Индия, където напоените от дъжда хълмове оживяват със скрити изненади. Западните Гхати в Махаращра са истинско място на чудесата, които привидно противоречат на логиката и науката. Районът изобилства от водопади и зелени местности, които изглеждат вълшебно, особено в периода юни – август, когато облаците се разкъсват и ветровете препускат през древните проходи.

Сензацията „обратен водопад“

Наскоро видео в Instagram взриви мрежата, показвайки зашеметяващ водопад в Махаращра, при който свирепите пориви на вятъра издухват водата нагоре, вместо да я оставят да падне. Авторът на видеото споделя: „Случвало ли ви се е да станете свидетели на обратен водопад? Водата не пада надолу, а лети обратно в небето“, обяснявайки, че това се случва само в редки дни, когато вятърът става толкова мощен, че надделява над самата гравитация. Този хипнотизиращ ефект превръща обикновения каскаден поток в мъгла, разпръсната към небето, създавайки нереалистична, кинематографична картина.

Най-добрите места за наблюдение на феномена

Нанегхат, исторически планински проход в Западните Гхати близо до Джунар в област Пуна, е ключовото място за забелязване на обратни водопади. Намира се на около 800 метра надморска височина, на 120 км от Пуна и 165 км от Мумбай. Мястото е част от Малшей Гхат на границата между Тане и Пуна, където туристите изкачват 4-5 км през горски пътеки, осеяни с древни пещери и скални стъпала от епохата на Шиваджи.

Как се случва това магическо явление?

Силните мусонни ветрове от юни до август издигат падащата вода обратно нагоре, преодолявайки гравитацията и разпръсквайки я като гъста мъгла. Силната сила на вятъра избутва бликащите води във въздуха, поради което явлението е известно като обратен водопад. Тази рядка комбинация от поведение на водата и вятъра изисква перфектни буреносни условия и мощни възходящи течения срещу отвесните скали за постигане на този сюрреалистичен ефект.

„Всичко, което се случва, е чудовищно": Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 23 часа
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 19 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 23 часа
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 19 часа
