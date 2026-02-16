Трагедия в Атина: Откриха мъртва продуцентката на хитовия сериал „Техеран“ по време на снимки

И зпълнителният продуцент на хитовия шпионски трилър „Техеран“ е била открита мъртва в хотел в Атина, съобщи полицията, цитирана от Sky News.

Дана Еден е била в Гърция за заснемането на четвъртия сезон на сериала, съобщи израелската държавна обществена телевизия Kan.

Полицията заяви, че тя е открита мъртва в неделя в хотелска стая и е започнало разследване. 52-годишната израелка е намерена, след като неин роднина е направил няколко неуспешни опита да се свърже с нея.

Причината за смъртта не е потвърдена, но полицията съобщи, че се разследва и версията за самоубийство въз основа на доказателства и свидетелства.

Международната компания „Donna and Shula Productions“ разпространи изявление, в което отхвърля всички „неоснователни“ слухове около смъртта.

„Това е момент на голяма скръб за семейството, приятелите и колегите“, се казва в съобщението. „Продуцентската компания желае да изясни, че слуховете за смърт в резултат на престъпление или на националистическа основа не отговарят на истината и са неоснователни“.

Компанията също така призова медиите и обществеността да се въздържат от публикуване на непотвърдени твърдения.

„Техеран“ е огромен хит на Apple TV+, в който участват Нив Султан, Хю Лори и Шон Тоуб.