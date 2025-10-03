България

Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

Кметът на Царево вероятно няма достъп до интерфейса, но няма пречка да пусне писмено искане и ние да активираме системата вместо него, каза директорът на ГДПБЗН

3 октомври 2025, 08:45
Кой стои зад фирмите,

Кой стои зад фирмите, "измамили" десетки семейства с жилища
Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора
Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика
Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София
Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата

Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата
Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%
Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира
Мъж нанесе телесна повреда на непълнолетната си дъщеря

Мъж нанесе телесна повреда на непълнолетната си дъщеря

С лед заседание на кризисен щаб беше обявено бедствено положение в община Царево. Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за последните пет часа са паднали 225 л кв./м.

„Ситуацията е критична, но няма място за паника. Няма застрашени хора и откъснати населени места”, каза в ефира на NOVA кметът Марин Киров. Имало е моменти, в които домакинства са останали без електричество, но повредите се отстраняват.

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

Евакуирани са хора, които се намират в ниските места на града. „Три домакинства от Царево са настанени в обновената сграда на пожарната служба, а хората от село Кости, което традиционно се наводнява заради реката, са в кметството”, посочи Киров.

Движението по ул. „Михаил Герджиков” се преустановява до нормализиране на обстановката. Обходна артерия до тогава е ул. „Бузлуджа”.

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев, където падналото количество дъжд е над 410 л на квадратен метър. „Не предприемайте пътуване от и към тази посока, докато бъде направен обстоен оглед. Призоваваме да не се предприемат пътувания и от и до с.о. Арапя и к-г Нестинарка”, препоръчват от Община Царево.

По данни на директора на противопожарната служба към момента най-сериозна е обстановката в района на Крайморие, рибарското селище Ченгене скеле и хижа „Странджа”. Високопроходим автомобил на пожарната е изпратен към вилно селище Черниците, за да се прецени на място има ли нужда от евакуация на жителите.

„Има необходимост от евакуация, но мостът е леко пропаднал и високопроходимият пожарен автомобил не може да стигне до селището. Търсят се алтернативни маршрути. Има 4-5 застрашени души, които са в по-ниската част на вилното селище. Останалите са се качили на по-високи места. Нивото на водата в района е около метър”, подчерта инспектор Станислав Райчев от пожарната служба в Бургас.

Натам ще бъде изпратен автомобил, който може да се придвижва и по вода, обясни директорът ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” гл. комисар Александър Джартов.

Реката в село Кости е преляла и се е наложила евакуация на живущите в населеното място.

Днешният ден е неучебен ден за училищата и детските градини в общините Царево и Приморско. Социалният патронаж и детската млечна кухня няма да работят в петък и няма да се извършват доставки на храна.

Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение. Затворени за движение са и мостът при плаж Нестинарка, и пътят от гр. Царево през к-г Арапя и Оазис до Лозенец.

„Очаква се да се активира системата BG-Alert, за да се уведомят гражданите да не излизат навън и да не предприемат рискови пътувания в община Царево. Там има закъсали шофьори на пътя, които също се евакуират. В Бургас отводняваме административни сгради и приземни етажи на болници и училища”, заяви в „Здравей, България” инсп. Райчев. 

Той уточни, че в Бургас най-сериозно е положението в ниската част на града. На места има и автомобили под вода.

BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

BG-Alert не е била активирана, а кметът на община Царево заяви, че няма достъп до нея. Гл. ком. Джартов подчерта, че и кметовете, и областните управители по места могат да пускат съобщения чрез системата за предупреждение. Предстои гражданите да бъдат известени с BG-Alert за бедствието.

„Кметът на Царево вероятно няма достъп до интерфейса, но няма пречка да пусне писмено искане и ние да активираме системата вместо него”, подчерта директорът на ГДПБЗН.

Източник: NOVA    
Наводнение Бедствено положение Община Царево Евакуация Затворени пътища
Последвайте ни

По темата

Кой стои зад фирмите,

Кой стои зад фирмите, "измамили" десетки семейства с жилища

​Шон

​Шон "Диди" Комбс моли за снизхождение в писмо до съдията преди присъдата си

Внимание, опасност от горолом, задействаха BG-Alert в София

Внимание, опасност от горолом, задействаха BG-Alert в София

Путин: Русия ще отвърне на ескалиращата милитаризация на Европа

Путин: Русия ще отвърне на ескалиращата милитаризация на Европа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Споделена собственост или под наем: Младите променят концепцията за притежание на кола

Споделена собственост или под наем: Младите променят концепцията за притежание на кола

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 18 часа
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 14 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 17 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 12 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Борисов атакува Радев: Президентът еднолично назначаваше службите години наред

Борисов атакува Радев: Президентът еднолично назначаваше службите години наред

България Преди 7 минути

Борисов каза, че "поведението на Радев от последните четири години е да разделя нацията по всички теми"

<p>Пеевски: Президентът Радев &quot;натиска&quot; медиите, &quot;истерясва&quot;</p>

Делян Пеевски: Президентът Румен Радев "натиска" медиите, "истерясва"

Свят Преди 15 минути

"Гледах го как истерясва вчера, жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят", каза още депутатът

<p>АПБ с позиция след решението на ВКС за Сарафов</p>

Позиция на Асоциацията на прокурорите в България след като ВКС реши, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор

България Преди 29 минути

По повод разпорежданията на Върховния касационен съд от 2 октомври 2025 г., с които се приема, че след изтичане на шестмесечния срок по чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт временното ръководство на прокуратурата е изгубило легитимност

В Германия се питат: Ще изчезнат ли парите в брой?

В Германия се питат: Ще изчезнат ли парите в брой?

Свят Преди 39 минути

Много германци се тревожат, че точно това може да се случи с въвеждането на дигиталното евро, което е прието като проект от Европейската централна банка още през юли 2021 г.

„Животът на една танцьорка“ на Тейлър Суифт – триумфално завръщане и любовна победа

„Животът на една танцьорка“ на Тейлър Суифт – триумфално завръщане и любовна победа

Любопитно Преди 41 минути

С продължителност 41 минути, "Животът на една танцьорка" е най-краткият ѝ албум след дебюта през 2006 г.

Туск нарече продължаващите руски провокации "нов вид война"

Туск нарече продължаващите руски провокации "нов вид война"

Свят Преди 1 час

Той заяви, че новата, оркестрирана от Русия провокация по море срещу страната му е пореден случай на хибридна война

Смъртоносна катастрофа затвори Кресненско дефиле

Смъртоносна катастрофа затвори Кресненско дефиле

България Преди 1 час

Трафикът се регулира от "Пътна полиция"

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Свят Преди 2 часа

Той отстъпва мястото на своя първороден син - наследника Гийом, който ще стане държавен глава на малкото, но влиятелно херцогство

BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

България Преди 2 часа

От община Царево обявиха бедствено положение

Апостол Павел покорява Атина: Как Дионисий прие вярата

Апостол Павел покорява Атина: Как Дионисий прие вярата

Любопитно Преди 3 часа

След проповедта на апостол Павел сърцето на Дионисий се разтворило да приеме в себе си вярата в истинския Бог

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Свят Преди 3 часа

Няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 3 часа

Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула"

<p>Мощно земетресение удари Индонезия -&nbsp;има ли опасност от цунами</p>

Мощно земетресение удари Индонезия

Свят Преди 3 часа

Няма данни за пострадали

Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

Любопитно Преди 4 часа

Данни показват, че смъртността от инфаркти, инсулти и сърдечна недостатъчност при работоспособни възрастни се е увеличила с почти една пета за четири години

Какво се случва с тялото ви след един месец здравословно хранене

Какво се случва с тялото ви след един месец здравословно хранене

Любопитно Преди 4 часа

Здравословното хранене влияе не само на теглото ви

Портрет на цар Фердинанд

3 октомври: Абдикацията, която променя историята на България завинаги

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Днес имен ден имат хора с имена, които просляват деня и светлината

Edna.bg

Яж тези 7 плода за черния дроб и бъбреците

Edna.bg

Георги Татаров: Живеем като във филм

Gong.bg

Бивш играч на Манчестър Сити бе назначен за треньор на Бохум

Gong.bg

Мащабно наводнение: Частично бедствено положение и в община Бургас

Nova.bg

Смерч и над 410 л/м² за пет часа: Обявиха бедствено положение в община Царево

Nova.bg