Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

О бявява се бедствено положение на територията на община Царево, съобщиха от общината в публикация във Фейсбук.

В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев, допълват от общината.

"Сирените завиха и ни предупредиха да се евакуираме на високо"

След заседание на Общински кризисен щаб се обявява бедствено положение на територията на общината. Днес, 03.10.2025 г., се обявява за неучебен ден за училищата и детските градини.

Социалният патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна. Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение. Затворен за движение е и мостът при плаж Нестинарка.

Затворен за движение е и пътят от гр. Царево през къмпинг "Арапя" и Оазис до Лозенец.

Царево бедства: Започна евакуация

Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

Призоваваме гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания, пишат от общината.

Царево, разположен на южното Черноморие, многократно е ставало жертва на разрушителни наводнения, които не само нанасят материални щети, но и отнемат човешки животи. През последните години градът и околните населени места са изправени пред сериозни предизвикателства, породени от климатични промени и неадекватна инфраструктура.

Септември 2023: Катастрофално наводнение

През септември 2023 г. Царево бе засегнато от едно от най-тежките наводнения в историята си. Продължителни и интензивни дъждове доведоха до преливане на реките и наводняване на множество домове и инфраструктурни обекти. Стихията отне живота на четирима души, включително съдия Мария Москова и дъщеря ѝ, които бяха отнесени от приливна вълна при опит за евакуация. Множество къмпинги и вилни зони бяха буквално потопени, а пътища и мостове бяха разрушени или сериозно повредени. Обявено беше бедствено положение, а спасителни екипи работиха неуморно за овладяване на ситуацията.

Основните причини за тези наводнения включват интензивни и продължителни дъждове, недостатъчна инфраструктура за отводняване и строителство в близост до водни басейни. Недостатъчната поддръжка на речните корита и липсата на модерни системи за отводняване допринасят за бързото преливане на водите при интензивни валежи.