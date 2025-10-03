България

Община Царево откри дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението

450 мм валежи са отчетени в с. Изгрев

3 октомври 2025, 20:53
Община Царево откри дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението
Източник: БТА

О бщина Царево откри дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението.

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение

"В ранните часове на днешния 3 октомври 2025 г., огромни количества дъжд се изляха за много кратък времеви период. Отчетените от измервателните станции показват валежи от 271 мм, отчетени в гр. Царево и 450 мм в с. Изгрев от 00:00 ч. до момента, като огромната част от тези валежи падат в рамките на едва 3-4 часа. Освен нарушената инфраструктура има много пострадали домакинства и бизнеси на наши съграждани. В този труден момент трябва да бъдем единни и да подадем ръка на хората, чиито домове и имущество е увредено. Призоваваме граждани, бизнес и приятели на нашата община – да се включат според възможностите си", съобщиха от Общината във Фейсбук.

Даренията се събират чрез специално откритата банкова сметка:
IBAN: BG63IORT80483396477801
Банка: Инвестбанк АД
Титуляр: Община Царево

Средствата ще бъдат пренасочени към пострадали домакинства и бизнес с доказани щети. 

Община Царево Дарителска кампания Наводнение
Последвайте ни
Трима души загинаха в потопа в „Елените“

Трима души загинаха в потопа в „Елените“

Тръмп с изненадващ ултиматум към

Тръмп с изненадващ ултиматум към "Хамас"

Френски фоторепортер беше убит от дрон в Донбас

Френски фоторепортер беше убит от дрон в Донбас

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Електрическата мобилност в САЩ е заплашена от колапс

Електрическата мобилност в САЩ е заплашена от колапс

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 22 часа

Виц на деня

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

България Преди 1 час

Самолетите кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево

ЕК одобри плащане за България по НПВУ

ЕК одобри плащане за България по НПВУ

България Преди 1 час

Но предлага временно да отложи част от него

Сарафов се срещна с главните прокурори на Литва и Румъния

Сарафов се срещна с главните прокурори на Литва и Румъния

Свят Преди 3 часа

Борислав Сарафов проведе поредица от двустранни срещи с ръководители на прокуратури от държавите-членки на ЕС

Капитан на танкер от руския "сенчест флот" отива на съд във Франция

Капитан на танкер от руския "сенчест флот" отива на съд във Франция

Свят Преди 3 часа

Тримата членове на екипажа на петролния танкер бяха обвинени, че са влачили котвата по морското дъно, повреждайки пет подводни кабела в залива на Финландия

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

България Преди 4 часа

В четвъртък депутатите отнеха и правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби

Тайните в „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи

Тайните в „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи

Любопитно Преди 4 часа

„Тайната вечеря“ е не само сред най-известните картини на Леонардо, но и сред най-разпознаваемите в целия свят

<p>Откриха&nbsp;съкровище на стойност $1 млн. край Флорида</p>

Отдавна изгубено испанско съкровище на стойност $1 млн. е открито край бреговете на Флорида

Любопитно Преди 4 часа

"Всяка монета е частица от историята – осезаема връзка с хората, които са живели, работили и плавали по време на Златния век на Испанската империя"

Тетрадка с имена и 15 000 лева в къща в Алеко Константиново

Тетрадка с имена и 15 000 лева в къща в Алеко Константиново

България Преди 4 часа

Мъж предлагал облага на граждани, с цел да ги склони да упражнят правото си на глас

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

България Преди 5 часа

ДНСК ще бъде изпратена на място, за да се установи дали има отклонения в строителството

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Любопитно Преди 5 часа

12-тото издание на най-големия уиски фестивал на Балканите ще се проведе от 31 октомври до 02 ноември в Sofia Event Center

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Свят Преди 5 часа

Детето изчезна в събота ,27 септември

Семейството на Хълк Хоган разследва лекарска грешка за смъртта му

Семейството на Хълк Хоган разследва лекарска грешка за смъртта му

Свят Преди 5 часа

Разследването обхваща лекари и медицински специалисти от болница „Мортън Плант“, където Хоган бе обявен за мъртъв

Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

България Преди 5 часа

Пожарът се разпространил и засегнал 34 автомобила

За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква

За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква

Свят Преди 5 часа

Сара Мъли ще бъде и церемониална глава на 85 милиона англикани по целия свят

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Любопитно Преди 6 часа

През последните над 20 години работи като сценарист, редактор и креативен продуцент

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Свят Преди 6 часа

Един от ранените също може да е прострелян от полицията

Всичко от днес

От мрежата

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

НА ЖИВО: Славия - Локомотив София 1:0, фрапантни пропуски на Спас Делев

Gong.bg

Славия поведе на Локо София с дискусионен гол

Gong.bg

Трима загинали след наводнението в "Елените"

Nova.bg

След наводненията: Държавата започва масирани проверки на строителството в Бургаско

Nova.bg