Ужас, откриха мумифицирана жена в Германия, подозират пенсионна измама

Аутопсията не е успяла да уточни нито причините, нито датата на смъртта

16 февруари 2026, 16:57
Ужас, откриха мумифицирана жена в Германия, подозират пенсионна измама
Източник: AP/БТА

Г ерманската полиция откри мумифицираното тяло на прехвърлила стоте години жена, след като получи сигнал от кмета на селото, в което тя живеела, обезпокоен, че не е успял да я поздрави за рождения ѝ ден. Полицията подозира, че дъщерята на жената е крила тялото на майка си години наред, за да получава пенсията ѝ, съобщи днес „Билд“.

Кметът на баварското село Румансфелден Вернер Тройбер всяка година поздравявал лично родената през 1922 г. Софи Б. В последните години той се опитвал също да го направи, но всеки път вратата на къщата й била заключена. Той се свързвал всеки път с дъщерята на жената, но всеки път тя измисляла някаква причина, за да оправдае отсъствието на майка си от дома ѝ.

Австралийка държала мъртвата си майка вкъщи, точела й сметките

На 30 декември 2025 г. кметът най-накрая решил да се обади на полицията, след като не повярвал на най-последните обяснения на 82-годишната дъщеря, която му казала, че всъщност майка й е починала преди две години в Чехия.

Полицията проникнала в къщата на 5 февруари и открила в дома на възрастната дама „силно мумифицирано тяло“, се казва в изявление. Аутопсията не е успяла да уточни нито причините, нито датата на смъртта, но тя датирала „отпреди няколко години“, като нямало „данни за убийство“, се уточнява в изявлението.

От друга страна е започнало разследване за измама, тъй като се подозира, че дъщерята на починалата е продължила да получава пенсията на покойната си майка, съобщи полицията.  

Италианец укривал мъртвата си майка във фризер, за да събира пенсията ѝ

Според „Билд“ здравната застрахователна карта на Софи не е била използвана „повече от десет години“, но пенсията ѝ в размер на „около 1500 евро е била изплащана редовно.

Според баварската полиция заподозряната дъщеря „е била приета в специализирана клиника“.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Мумифицирано тяло Измама с пенсия Германия
Ново, множество гилзи и куршуми в хижа "Петрохан"

Ново, множество гилзи и куршуми в хижа "Петрохан"

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите" лунни записи на НАСА

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

„Гнусна онлайн омраза": Илиа Малинин с мощно послание след кошмара на леда

„Гнусна онлайн омраза“: Илиа Малинин с мощно послание след кошмара на леда

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

„Всичко, което се случва, е чудовищно": Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 23 часа
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 19 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 23 часа
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 19 часа
Снимката е илюстративна

Сензацията "обратен водопад" - какво причинява природния феномен

Любопитно Преди 1 час

Магически кадри от Индия взривиха мрежата – мощни ветрове превърнаха водната каскада в сюрреалистично зрелище, което противоречи на физиката.

ЕК, Италия и Гърция пращат наблюдатели в Съвета за мир на Тръмп

ЕК, Италия и Гърция пращат наблюдатели в Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 1 час

Представителят на ЕК е еврокомисарят за Средиземноморието Дубравка Шуица

След жестоката катастрофа, в която кола влетя в автобус, повдигнаха обвинение

След жестоката катастрофа, в която кола влетя в автобус, повдигнаха обвинение

България Преди 2 часа

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив

България Преди 2 часа

Районният съд – Пловдив е осъден да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение

<p>Откриха мъртва продуцентка&nbsp;на хитов сериал по време на снимки</p>

Трагедия в Атина: Откриха мъртва продуцентката на хитовия сериал „Техеран“ по време на снимки

Свят Преди 2 часа

Тялото на 52-годишната израелка е намерено в хотелската ѝ стая след дни на мълчание; полицията отхвърли версиите за покушение

Заради Епстийн, обиск в Института за арабския свят в Париж

Заради Епстийн, обиск в Института за арабския свят в Париж

Свят Преди 2 часа

Обвиняемият Ланг заяви, че е „спокоен“ въпреки претърсванията

Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

Свят Преди 3 часа

Мъжът осъзнал грешката си на следващия ден и алармирал полицията

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

Камери за наблюдение запечатаха момента, в който двама мъже с мотор заливат с бензин и палят автомобила на Самуил Попов пред дома му

Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

България Преди 3 часа

Мистерия с фалшив акт за смърт

<p>Богати джигити натрупаха глоби за $ 10 млн.&nbsp;глоби в Ню Йорк&nbsp;</p>

Богати джигити: Милионери в Ню Йорк натрупаха глоби за 10 млн. долара, един дължи рекордните $94 000

Свят Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Какво е „двойна“ инфекция и кой е в опасност

Любопитно Преди 3 часа

Възможно е, макар и рядко, да се заразите с множество щамове на грип едновременно или дори с комбинация от грип и коронавирус

Протест пред Апелативния съд в Бургас, обвиненият за случая с АТВ остава в ареста

Протест пред Апелативния съд в Бургас, обвиненият за случая с АТВ остава в ареста

България Преди 3 часа

Задържаният за инцидента поиска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование

<p>Групата на ГЕРБ-СДС в СОС осъди палежа в Бистрица</p>

Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет осъди палежа в Бистрица

България Преди 3 часа

<p>Обрат с коментара на Обама за извънземните</p>

Обама се отметна от думите си за извънземните и попари надеждите на хиляди фенове

Свят Преди 3 часа

След като интервюто му с Тайлър Коен предизвика буря в социалните мрежи, бившият американски президент побърза да уточни, че макар статистически да има живот в Космоса, посещения на Земята остават малко вероятни.

<p>Червена полицейска лента и бус на криминалисти&nbsp;- какво се случва&nbsp;пред дома на Калушев</p>

Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория

България Преди 3 часа

Полицейското присъствие в района беше засилено, а улицата - блокирана от двете страни

Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на "Петрохан"

Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на "Петрохан"

България Преди 3 часа

Информация, че Илиев е изчезнал и няма връзка с него, дойде от Ралица Асенова - майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишното момче

