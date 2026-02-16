Свят

Българин е обвинен в убийство в затвор в Гърция

Сред посочените свидетели е и осъденият престъпник Алкет Ризай

16 февруари 2026, 21:41
Българин е обвинен в убийство в затвор в Гърция
Източник: iStock

Б ългарски гражданин, излежаващ доживотна присъда, е обвинен в умишлено убийство, след като простреля смъртоносно друг лишен от свобода в затвора „Домокос“ в Централна Гърция на 15 февруари, съобщи „Катимерини“.

Според полицията заподозреният, български гражданин, е произвел три изстрела срещу жертвата, която също е излежавала доживотна присъда. Два от куршумите са го уцелили в главата, а третият е пропуснал целта.

Арестуваха българин в Гърция за убийството на бизнесмен

Свидетели са заявили пред властите, че жертвата е влязла в спор с началника на охраната в неговия кабинет по повод решение за преместване и че е направила опит да извади огнестрелно оръжие. Според разследването заподозреният е взел оръжието и е открил огън.

Следователите проверяват тази версия, за да установят дали събитията са се развили по описания начин или са налице и други обстоятелства.

Сред посочените свидетели е и осъденият престъпник Алкет Ризай, който излежава две доживотни присъди за двойно убийство и допълнителна 25-годишна присъда, свързана с бягство с хеликоптер от затвора „Коридалос“.

Втори българин се издирва за убийството в Гърция

Предполагаемият стрелец е осъден на доживотен затвор за убийството през 2018 г. на бизнесмена Джон Макрис във Вула, южно от Атина, и според информации е известен в престъпните среди в Гърция и други европейски държави като наемен убиец.

Властите разследват също как огнестрелното оръжие е било внесено в затвора и как трима лишени от свобода са се оказали в кабинета на началника на охраната, който не е бил оборудван с камери за видеонаблюдение, съобщиха от полицията.

Убийство в затвор Затвор Домокос Гърция
Последвайте ни
Петима са задържани за палежа в Бистрица

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Ново, множество гилзи и куршуми в хижа

Ново, множество гилзи и куршуми в хижа "Петрохан"

Украйна с най-голямото настъпление от 2023 г. насам

Украйна с най-голямото настъпление от 2023 г. насам

Предупреждават за рискове с вторите пенсии

Предупреждават за рискове с вторите пенсии

pariteni.bg
Toyota иска обединение на японската автоиндустрия с цел оцеляването й

Toyota иска обединение на японската автоиндустрия с цел оцеляването й

carmarket.bg
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 1 ден
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 23 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 1 ден
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът прие искане за отвод на вещо лице по делото "Сияна"

Съдът прие искане за отвод на вещо лице по делото "Сияна"

България Преди 1 час

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "Задържане под стража"

Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар

Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар

Свят Преди 4 часа

Той подчерта, че „всяка руска ракета е отговор на агресора на призивите за прекратяване на войната“

Ужас, откриха мумифицирана жена в Германия, подозират пенсионна измама

Ужас, откриха мумифицирана жена в Германия, подозират пенсионна измама

Свят Преди 5 часа

Аутопсията не е успяла да уточни нито причините, нито датата на смъртта

ЕК, Италия и Гърция пращат наблюдатели в Съвета за мир на Тръмп

ЕК, Италия и Гърция пращат наблюдатели в Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 5 часа

Представителят на ЕК е еврокомисарят за Средиземноморието Дубравка Шуица

Иран демонстрира военна мощ в Ормузкия проток

Иран демонстрира военна мощ в Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

Иран многократно е заплашвал да блокира Ормузкия проток

Вкарват изкуствен интелект в здравеопазването

Вкарват изкуствен интелект в здравеопазването

България Преди 5 часа

В документа са посочени широк спектър от приложения

След жестоката катастрофа, в която кола влетя в автобус, повдигнаха обвинение

След жестоката катастрофа, в която кола влетя в автобус, повдигнаха обвинение

България Преди 6 часа

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив

България Преди 6 часа

Районният съд – Пловдив е осъден да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение

<p>Откриха мъртва продуцентка&nbsp;на хитов сериал по време на снимки</p>

Трагедия в Атина: Откриха мъртва продуцентката на хитовия сериал „Техеран“ по време на снимки

Свят Преди 6 часа

Тялото на 52-годишната израелка е намерено в хотелската ѝ стая след дни на мълчание; полицията отхвърли версиите за покушение

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

Любопитно Преди 6 часа

Въпреки това, НАСА все още разполага с хиляди часове данни, доказващи, че първото кацане на Луната наистина се е състояло

Заради Епстийн, обиск в Института за арабския свят в Париж

Заради Епстийн, обиск в Института за арабския свят в Париж

Свят Преди 6 часа

Обвиняемият Ланг заяви, че е „спокоен“ въпреки претърсванията

Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

Свят Преди 6 часа

Мъжът осъзнал грешката си на следващия ден и алармирал полицията

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

България Преди 7 часа

Камери за наблюдение запечатаха момента, в който двама мъже с мотор заливат с бензин и палят автомобила на Самуил Попов пред дома му

Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

България Преди 7 часа

Мистерия с фалшив акт за смърт

<p>Богати джигити натрупаха глоби за $ 10 млн.&nbsp;глоби в Ню Йорк&nbsp;</p>

Богати джигити: Милионери в Ню Йорк натрупаха глоби за 10 млн. долара, един дължи рекордните $94 000

Свят Преди 7 часа

Снимката е илюстративна

Какво е „двойна“ инфекция и кой е в опасност

Любопитно Преди 7 часа

Възможно е, макар и рядко, да се заразите с множество щамове на грип едновременно или дори с комбинация от грип и коронавирус

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg

Българската комедия „Брънч за начинаещи“ триумфира с над 10 000 зрители в първия си уикенд

Edna.bg

Вдъхновени от Дрю Баримор: красотата без филтър и жените, които избират да бъдат истински

Edna.bg

Официално: Ботев Пловдив обяви раздялата с Херо

Gong.bg

Шок: Челси и Манчестър Юнайтед са пожелали Юрген Клоп

Gong.bg

Старт на златния „Сезон – Слънце“ на „Като две капки вода“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Почина легендарният актьор Робърт Дювал

Nova.bg