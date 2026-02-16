Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

М ъж в Италия случайно хвърли 20 златни кюлчета в боклука, съобщава People.

В четвъртък, 12 февруари, полицията разкри, че 57-годишен мъж в Южна Италия е изнесъл боклука си, без да осъзнава, че вътре е златото му на стойност около 120 000 евро (142 000 долара), според Corriere della Sera, Reuters и Italien News.

След като осъзнал грешката си на следващия ден, мъжът алармирал властите в полицейския участък на карабинерите в Порто Чезаре, които прегледали записи от охранителните камери на действията на мъжа, за да потвърдят сигнала му, според Corriere della Sera.

Според изданието, мъжът, чието име не се разкрива, е купувал злато през годините и е съхранявал кюлчетата в метална кутия, преди погрешка да ги изхвърли в кошчето в Торе Лапило, селце в Порто Чезарео, в областта Пулия.

Кадри показват, че кутията е била поставена в обществен контейнер за боклук в морския курорт, според Ройтерс.

След това властите открили, че боклукът е бил извозен на местното сметище, съобщи изданието.

„След няколко часа внимателно претърсване, служителите успяха да намерят кутията, която, макар и повредена, все още съдържаше всички златни кюлчета... които след това бяха върнати на законния им собственик“, се казва в изявление на полицията, предаде Ройтерс.

Този инцидент се случва, след като жена, посещаваща Дубай, погрешка е изхвърлила злато на стойност около 13 000 долара, според Hindustan Times.

Индийската гражданка е сложила четирите златни монети от 22 карата и 50-грамово златно кюлче от 24 карата в друга торбичка, след като е осъзнала, че настоящата ѝ е износена, съобщи Khaleej Times. След това тя я е оставила на масата за хранене, осъзнавайки само на следващия ден, че синът ѝ случайно я е изхвърлил.

След усилия от страна на полицията и сметосъбирач, златото ѝ било върнато.