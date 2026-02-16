Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник

България

16 февруари 2026, 14:10
Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория
Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на "Петрохан"
„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“
Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС
Делото "Сияна": Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието
Манол Генов: Нямаме сигнали от НПО, свързана със случая "Петрохан", за нарушение на екологичното законодателство
Обрат по делото „Евгения“: Отмениха доживотните присъди, оправдаха бащата
Васил Терзиев за палежа на имуществото на кмета на Бистрица: Недопустимо

О пасно време ни очаква във вторник. За цяла България има издаден предупредителен код за обилни валежи.

В голамя част от страната той е оранжев. За останалите области предупреждението е от първа степен - жълт код. 

Кодът е оранжев за 12 области – София-област, Видин (валежи от сняг), Монтана (валежи от сняг), Пазарджик, Ловеч, Пловдив, Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. Ще продължи да се понижава, а утре след обяд ще започне да се повишава.

Източник: НИМХ

През нощта облачността над Източна и по-голямата част от Южна България ще е значителна и на места там ще има валежи от дъжд. Около и след полунощ облачността и над Западна България ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд. Ще бъде тихо или със слаб вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Утре, под влияние на дълбок средиземноморски циклон, времето ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи от дъжд, в северозападните райони и по високите полета в Западна България и от сняг. Ще духа умерен, в Североизточна България и силен вятър от изток-североизток, в Южна – от изток-югоизток. Привечер вятърът ще започне да се ориентира от северозапад и да се усилва, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от 2°-3° в северозападните райони до 10°-12° в югоизточните, в София – около 5°. През нощта срещу сряда валежите ще продължат. В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. Дъжд ще вали в Странджа и Сакар. На места валежите ще са значителни по количество. Ще духа силен вятър от южната четвърт, който привечер ще започне да се ориентира от север-северозапад и да се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу сряда. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 21 мин. и залязва в 18 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 40 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 25 мин. и залязва в 18 ч. и 4 мин. Фаза на Луната: новолуние.

Източник: НИМХ/Опасни явления     
Опасно време Предупредителни кодове Обилни валежи Снеговалежи Силен вятър Температурни промени Средиземноморски циклон Ниско налягане Снежна покривка Прогноза за времето
