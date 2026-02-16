Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

Р айонна прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняеми трима души - жена на 42 г., синът ѝ на 22 г. и лекар на 60 г. Тр са обвинени за това, че на 18.08.2025 г. в село Ягода, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, в съучастие, като извършител и подбудители са съставили неистински официален документ - съобщение за смърт на младежа, с цел документа да бъде използван.

Установено е, че сина и майката се срещнали с лекаря. Те го уговорили да издаде съобщение за смърт на 22-годишния мъж, което се случило, посочват от прокуратурата.

Измамница носи фалшив смъртен акт в банка

Документът бил представен пред кмет на село в обл. Стара Загора, който издал акт за смърт с дата 20.08.2025 г. Майката и синът живеели и работели в Англия. Преди няколко дни те се върнали в България. През това време младежът подал искане за смяна на документите за самоличност, където служители установили, че той се води починал и по случая е започнало разследване.

Под ръководството на Районна прокуратура-Стара Загора са разпитани свидетели, събрани са писмени доказателства. Спрямо обвиняемите лица са наложени процесуални мерки за неотклонение "забрана за напускане пределите на Република България" и "подписка".

Продължават активните действия по разследването. Поради фактическата сложност на разследването, със заповед на административния ръководител е сформиран екип от наблюдаващи прокурори от РП-Стара Загора.