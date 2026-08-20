България

Обявяват кандидатурата на Андрей Гюров за президент?

От ДБ очакват Гюров да стане обединяваща фигура на демократичната общност

20 август 2026, 10:00
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  • Атанас Атанасов очаква Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент в следващите дни, като според него Гюров може да се превърне в обединяваща фигура за демократичната общност. Вече се подготвят инициативен комитет и кампания.
  • Атанасов призова институциите за по-активна реакция по въпросите на националната сигурност, включително за разрешения полет на руски самолет през българското въздушно пространство. Той настоява президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност.
  • Депутатът предупреди за възможни рискове за България на фона на конфликта с Иран, като подчерта, че заплахите не трябва нито да се преувеличават, нито да се пренебрегват. Според него ясна институционална позиция е необходима, за да се избегнат спекулации и напрежение.

Атанасов: Няма пряка заплаха за националната сигурност

„Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни“, заяви в ефира на NOVA заместник-председателят на Народното събрание и депутат от "Демократична България" Атанас Атанасов.

По думите му забавянето около кандидатурата на Гюров не означава, че инициативата се е провалила. „Промени се механизмът, по който това ще се случи“, коментира той. И обясни, че още преди година по негова инициатива е бил създаден формат с широко представителство, който да търси механизъм за излъчване на единен кандидат на демократичните сили.

"Сега процесът се развива по различен начин", каза Атанасов. Той допълни, че вече има организация за създаването на инициативен комитет, както и план за провеждането на кампанията.

Според Атанасов основната цел е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност. „Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България“, категоричен е той. 

На въпрос дали забавянето на кандидатурата на Гюров създава риск от разпиляване на гласовете между различни кандидати на демократичната общност, Атанасов заяви, че очакването му е Гюров да поеме отговорност. „Информацията, която имам, е, че очакването на демократичната общност е Гюров да поеме отговорност. И това най-вероятно ще се случи и той ще бъде обединяваща фигура“, изтъкна депутатът от ДБ. 

А относно това дали при евентуална кандидатура на Гюров демократичните сили ще потърсят подкрепа от ГЕРБ, Атанасов посочи, че това не е въпрос, който трябва да решават партиите, а самият кандидат. „Това е работа на номинирания, който ще се кандидатира като независим“, подчерта депутатът от ДБ. И изтъкна, че формациите, които вече са заявили подкрепа за кандидатурата, са готови да действат, но „на втора линия“.

Атанасов обяви: Андрей Гюров ще е кандидат за президент, Кандев може да е вице

Той коментира и информацията за руския самолет, прелетял над България с разрешение на българските власти и кацнал в Ниш с официално обяснение, че ще участва в гасенето на пожари.

Българските институции трябва да реагират по-активно на нарастващите рискове за националната сигурност, а президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност, заяви Атанасов. 

„Би трябвало българските институции и на първо място - министърът на транспорта, който, между другото, е бивш шеф на РВД и е наясно с всички тези процедури, да дадат информация, защото има санкции по отношение на Русия и това е недопустимо“, заяви Атанасов.

По думите му ключовият въпрос е защо е било дадено разрешение на самолета да премине през българското въздушно пространство и какви са мотивите за това. Атанасов допусна, че официалната причина за полета може да е свързана с пожарите, но настоя българските специални служби също да дадат информация по случая. „Може да е използвана тази причина за някаква разузнавателна цел“, изтъкна той. 

Той определи като недостатъчна реакцията на българските институции по повод публично разпространената информация за възможни ирански удари по цели в Европа, включително американски обекти. „От над 24 часа е тази заплаха - от Иран към България, и все още няма никаква реакция от президентството“, заяви Атанасов.

Според него рискът за България не бива да бъде нито преувеличаван, нито пренебрегван. Той посочи, че членството на страната в НАТО и възможностите на противовъздушната отбрана намаляват вероятността от пряк ракетен удар, но не изключват други форми на заплаха. „Рисковете не са толкова високи, но те съществуват и българските институции трябва да реагират“, изтъкна Атанасов.

Според него в настоящата ситуация президентът трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде изработена обща политическа позиция и да се набележат конкретни действия. По думите му липсата на ясна реакция от институциите създава условия за спекулации и допълнително напрежение.

„Трябва да се заяви позиция за защита на българската национална сигурност, защото иначе се получават спекулации през медиите и това нагнетява напрежение и страх у българските граждани“, каза Атанасов.

Той коментира и предстоящите президентски избори и перспективата за издигане на единен кандидат на демократичната общност. По думите му има очакване Андрей Гюров да обяви кандидатурата си. „Това най-вероятно ще се случи в следващите дни“, каза той. И посочи, че вече има подготовка за създаването на инициативен комитет и провеждане на кампания.

Според заместник-председателя на парламента целта е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност и да бъде избегнато разпиляването на гласове. „Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България“, заяви Атанасов.

Източник: NOVA    
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