Денков: Андрей Гюров е фаворитът на ПП за президент, с Борисов няма да преговаряме

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А ндрей Гюров е най-обсъжданото име за кандидат-президент на „Продължаваме Промяната“ и партньорите ѝ, като формацията има намерение да излезе с единна кандидатура за предстоящия вот. Това заяви председателят на парламентарната група на ПП акад. Николай Денков в ефира на „Здравей, България“.

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По думите му Гюров е името, което в момента получава най-голяма подкрепа в средите на ПП, но предстои кандидатурата да бъде официално утвърдена по съответните процедури.

„Без съмнение той е името, което най-много се обсъжда в нашите среди. Аз лично го подкрепям, но трябва да се мине през съответните процедури. Няма никакво съмнение, че ще излезем с един кандидат“, заяви Денков.

„Няма да седнем на преговори с Борисов“

Най-категоричната позиция на Денков беше свързана с възможността за обща президентска кандидатура с ГЕРБ.

Той категорично отхвърли вариант ПП да води преговори с Бойко Борисов и ГЕРБ за единна кандидатура.

„С Борисов няма да седнем на преговори. Това го казваме всеки път. Ако той действително смята, че европейското развитие на България е важно, може да подкрепи кандидат, който има шанс да защитава тези ценности, но ние няма да водим преговори с ГЕРБ“, заяви председателят на ПГ на ПП.

Така очерта и възможния сценарий – кандидатът на ПП да бъде представен като обща фигура на формацията и партньорите ѝ, без предварително договаряне с ГЕРБ.

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„Той трябва да бъде президент на цяла България“

Според Денков бъдещият кандидат не трябва да бъде възприеман единствено като представител на десницата, а да има потенциал да привлече подкрепа извън традиционния политически спектър на ПП.

„Той трябва да бъде президент на цяла България. Не говорим за десен кандидат, а за човек, който може да спечели мажоритарен вот в цялата страна“, каза Денков.

Според него именно широка обществена подкрепа ще бъде ключова за успеха на президентския вот.

Денков: По-ранната дата за изборите е политическо решение

Председателят на парламентарната група на ПП коментира и възможността президентските избори да бъдат проведени на по-ранна дата. Според него това не е просто техническо решение.

„Вижда се, че доверието към правителството спада и с по-ранни избори се прави опит тази тенденция да бъде ограничена“, заяви Денков.

По този начин президентската кампания вече започва да се очертава като ново поле на политическо противопоставяне между основните партии, като въпросът за общата кандидатура на опозиционните формации остава сред ключовите теми.

ПП атакува Бюджет 2026 в Конституционния съд

На фона на коментарите за президентския вот Денков потвърди и намерението на „Продължаваме Промяната“ да сезира Конституционния съд заради спорни текстове в приетия държавен бюджет.

Това ще стане след решението на вицепрезидента Илияна Йотова да не наложи вето и да не върне закона за ново обсъждане.

По думите на Денков ПП е установила 13 проблемни разпоредби, като четири от тях дават основания за сезиране на Конституционния съд.

„Ако погледнете мотивите, които представихме пред президента Йотова, ще видите, че изобщо не става дума за игра. Те са доста внимателно подредени. Извадихме 13 текста, които според нас са безспорно проблемни, а четири от тях дават основания за жалба до Конституционния съд“, каза той.

Като пример той посочи текст, който според него засяга принципа на презумпцията за невиновност при съмнения за злоупотреби с ТЕЛК.

„Има постановка, според която, ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага може да бъде спряна пенсията на получаващия я, без дори да има повдигнато обвинение и без да е започнал съдебен процес. На практика презумпцията за невиновност отпада“, заяви Денков.

Той добави, че част от спорните текстове не са пряко свързани с държавния бюджет и според него е било възможно да бъдат обсъдени отделно и след обществено обсъждане.

По думите му ПП ще внесе собствена жалба, независимо от намерението на ГЕРБ също да атакува отделни текстове от бюджета.

„Това, което видях, е, че от ГЕРБ атакуват други текстове. Няма припокриване между основанията. Ние ще внесем нашата жалба, а ако те решат да я подкрепят – добре. По същия начин и ние бихме подкрепили техните аргументи там, където са основателни“, каза Денков.

Така спорът около бюджета и подготовката за президентските избори се очертават като две от ключовите линии на политическото противопоставяне през следващите месеци. А заявката на ПП, че ще излезе със свой кандидат, без да преговаря с ГЕРБ, поставя Андрей Гюров в центъра на предстоящата битка, макар окончателното решение за кандидатурата все още да не е взето.