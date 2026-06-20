Атанасов обяви: Андрей Гюров ще е кандидат за президент, Кандев може да е вице

Л идерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) и депутат от "Демократична България" Атанас Атанасов заяви в ефира на БНТ, че се събира Инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за президент. Той посочи, че комитетът, който се комплектова, цели да обхване цялата демократична и проевропейска общност.

"Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това е решение, което трябва да вземе Гюров, но ние като бивша коалиция, макар и разделени, трябва да застанем на втора линия и да подкрепим тази кандидат-президентска двойка", добави той.

"Не познавам Кандев, но за сметка на това добре познавам Андрей Гюров и смятам, че той има всички качества", заяви Атанас Атанасов.

Според Атанасов сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат, заяви Атанас Атанасов. "Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат. Това е някаква своеобразна власт. В правителството основните фигури са офицери от Военновъздушните сили на НРБ – хора с формиран мироглед и страхопочитание към „големия брат“, и това нещо проличава. Радев получи мощна подкрепа от определени български среди за политика срещу „завладяната държава“, срещу корумпирания модел. Посланията, които сега отправя, са към избиратели, които бяха изсмукани от черупката на БСП".

По отношение на 21-вия пакет санкции за Русия и позицията на България Атанасов заяви: "Какъв интерес има България да защитава интересите на руския патриарх? В Русия от 1917 г. православие няма, а Руската църква е поделение на специалните служби. Това се използва за вътрешна употреба в България, за да бъдат задоволявани чувствата на русофилски настроените избиратели на Радев.

Рисковете за изолация на България са налице с оглед на твърдата позиция на премиера Радев в полза на Русия. Това, че се усмихват, не означава, че не се оценяват важни нюанси в поведението на българския премиер. Оценяват го и в публикациите на западната преса".

Той коментира и състоянието на опозицията в парламента. "Опозицията е разделена. Ние сме в тежка конфронтация със сегашните управляващи. Слабото място е раздробената опозиция. Има риск ("Прогресивна България") наесен да получат и последната част от пъзела, вземайки президентството. Трябва да се мобилизираме и да дадем отпор, трябва да се мобилизираме, за да можем да потърсим победа на президентските избори".

Кой е кандидатът за президент Андрей Гюров

Андрей Гюров е български икономист и политик. В началото на 2026 г. беше избран за служебен премиер на България.

Андрей Гюров е роден на 29 февруари 1975 г. в град Гоце Делчев. Средното си образование завършва в Математическата гимназия в Благоевград, което поставя основите на по-нататъшния му интерес към точните науки и икономиката.

Висше образование: Дипломира се в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Икономика“.

Докторат: Продължава академичното си развитие в Австрия. Във Виенския университет защитава докторска степен по икономика. Дисертацията му и изследователската му дейност са фокусирани върху монетарната икономика и функционирането на финансовите пазари.

Специализации: През годините Гюров преминава през редица професионални квалификации, включително в престижни институции като INSEAD (Франция) и други водещи европейски бизнес училища в областите на стратегическото управление и финансовия анализ.

Професионален опит в Европа и България

Преди да влезе в българската политика, Гюров гради кариера в сърцето на европейската финансова система.

Виенският период: Работи повече от 10 години в австрийската банкова система. Заема експертни и управленски позиции в една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа. Професионалните му отговорности са свързани с кредитния риск, управлението на портфейли и внедряването на сложни софтуерни системи за банков анализ.

Американски университет в България (AUBG): Гюров се завръща в България, за да сподели натрупания опит. Става преподавател по финанси в Американския университет в Благоевград. Там той води курсове по корпоративни финанси, инвестиции и международни финансови пазари. Паралелно с това развива консултантска дейност в областта на финтех сектора и иновациите в банковото дело.

Политическа кариера и парламентарна дейност

Съучредител на политическа партия „Движение Да България“. През септември 2021 година Кирил Петков го кани да се присъедини към "Продължаваме промяната" и той го прави. На парламентарните избори в България през ноември 2021 година, като кандидат за народен представител е водач на листата на Продължаваме промяната за 1 МИР Благоевград и е избран за депутат. Избран е за председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната".

Народен представител: Избиран е за депутат в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание от избирателен район Благоевград.

Парламентарно лидерство: Изпълнявайки ролята на председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ той е основен участник в Председателския съвет на НС, където се вземат решенията за дневния ред на държавата.

Законодателна дейност: Като член и по-късно председател на Комисията по бюджет и финанси, той е пряко ангажиран с изготвянето на държавните бюджети, промените в данъчното законодателство и законите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

Работа в Българската народна банка (БНБ)

През юли 2023 г. Андрей Гюров е избран от 49-ото Народно събрание за подуправител на БНБ, като оглавява ключовото управление „Емисионно“.

Управление „Емисионно“: На този пост той отговаря за поддържането на пълно валутно покритие на паричните задължения на централната банка - ключово изискване за стабилността на Валутния борд.

Еврозоната: Гюров е един от основните двигатели в техническата подготовка на България за приемане на еврото. Той представлява БНБ в Генералния съвет на Европейската централна банка и в работните групи към ЕКОФИН.

Реформи: Под негово ръководство се извършват мащабни обновления в процесите по управление на международните валутни резерви на България.

Казусът с несъвместимостта (КПК и ВАС)

След встъпването му в БНБ през 2023 г., Антикорупционната комисия (КПК) започна проверка срещу Гюров за несъвместимост заради негови участия в НПО и търговски дружества.

Констатация: През юни 2024 г. КПК обяви несъвместимост с мотива, че участието му в сдружение нарушава закона. Гюров определи решението като политическо и заяви, че е спазил всички срокове за излизане от организациите.

Съдебно решение: През лятото на 2024 г. ВАС потвърди акта на КПК на първа инстанция.

Резултат: Казусът предизвика процедура по освобождаването му от БНБ, но бе отнесен до Съда на ЕС в Люксембург за тълкуване дали националните правила не противоречат на европейската защита за централни банкери.

Кой е Георги Кандев, спряган за вицепрезидент

Георги Кандев беше временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР по време на служебния кабинет на Андрей Гюрпв. Той беше оставен на поста и след това при редовното правителство на "Прогресивна България", но не за дълго. Кандев обяви, че напуска системата на МВР на 8 юни.

Георги Димитров Кандев е роден през 1975 г. в град Гоце Делчев в семейство на преподавателка и дългогодишен служител на МВР. Той е юрист и класически кариерен офицер с над четвърт век безупречна служба в структурите за сигурност.

Образование и специализация в Академията на ФБР

Кандев е сред най-висококвалифицираните кадри в системата у нас. Завършва:

Бакалавърска степен в Академията на МВР (специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“).

Магистърска степен по „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Специализация в САЩ: През 2008 г. завършва 235-ата сесия на Националната академия на ФБР в Куонтико, Вирджиния, където придобива следдипломна квалификация по „Криминално правосъдие“. Преминал е и през специализирани обучения в Европол и Европейския полицейски колеж (СЕПОЛ).

Кариерен път: От инспектор до главен секретар

Георги Кандев постъпва в системата през 1999 г. в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и последователно преминава през всички изпълнителски и ръководни нива:

1999 – 2007 г.: Инспектор в сектор „Престъпления против собствеността“ (ГДНП).

2010 – 2011 г.: Началник на сектор „Трафик на хора“ в ГДБОП.

2011 – 2013 г.: Началник на сектор „Престъпления по пътищата“ в ОДМВР – София.

2014 – 2015 г.: Началник на сектор „Хулиганство, екстремизъм и спортни мероприятия“ в ГДНП.

2021 – 2023 г.: Директор на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Благоевград.

Дипломатическа мисия: Изпълнявал е длъжността полицейски аташе на България в Република Сърбия и Република Черна гора.

Награди и чисто досие

За професионалните си постижения главен комисар Кандев е награждаван общо 19 пъти от ръководството на МВР, включително 5 пъти от министъра на вътрешните работи и 2 пъти от главния секретар.

Той е два пъти носител на колективната награда „Полицай на годината“ (през 2002 и 2004 г.) и притежава „Почетен знак на МВР III степен“. По време на цялата си 30-годишна служба в структурите на вътрешното ведомство срещу него никога не са налагани дисциплинарни наказания.