Андрей Гюров ще се кандидатира ли за президент?

„Това решение отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа“, заяви бившият служебен премиер Андрей Гюров в предаването „Неделя 150“ по БНР на въпрос кога ще обяви решението си дали ще се кандидатира за президент.

Има някакви очаквания у хората, благодаря на всички, които засвидетелстват уважение, опитват се да ме мотивират да вляза в тази надпревара, каза той.

Гюров посочи, че това е наистина отговорно решение, защото става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите десет години, и тези президентски избори са всъщност само една стъпка от този път.