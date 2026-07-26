България

Андрей Гюров ще се кандидатира ли за президент?

Бившият служебен премиер заяви, че обмисля внимателно възможността и ще обяви позицията си, когато е готов.

26 юли 2026, 14:38
Андрей Гюров ще се кандидатира ли за президент?
Андрей Гюров   
Източник: NOVA/facebook screenshot

„Това решение отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа“, заяви бившият служебен премиер Андрей Гюров в предаването „Неделя 150“ по БНР на въпрос кога ще обяви решението си дали ще се кандидатира за президент.

Има някакви очаквания у хората, благодаря на всички, които засвидетелстват уважение, опитват се да ме мотивират да вляза в тази надпревара, каза той.

Гюров посочи, че това е наистина отговорно решение, защото става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите десет години, и тези президентски избори са всъщност само една стъпка от този път. 

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Андрей Гюров президентски избори кандидатура за президент политика решение изявление политическа надпревара служебен премиер
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Андрей Гюров ще се кандидатира ли за президент?

Андрей Гюров ще се кандидатира ли за президент?

Миймове, гняв и протести: Как „хлебарките“ победиха правителството на Моди

Миймове, гняв и протести: Как „хлебарките“ победиха правителството на Моди

Джигит профуча с над 220 км/ч по АМ „Тракия“ и показа нарушението онлайн

Джигит профуча с над 220 км/ч по АМ „Тракия“ и показа нарушението онлайн

Загадъчна смърт след езотеричен ритуал: Родители търсят отговори за трагедията, сполетяла дъщеря им

Загадъчна смърт след езотеричен ритуал: Родители търсят отговори за трагедията, сполетяла дъщеря им

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg
„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП
Ексклузивно

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

Преди 17 часа
Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот
Ексклузивно

Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Преди 18 часа
Надпреварата за
Ексклузивно

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

Преди 15 часа
Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна
Ексклузивно

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Катар възстанови корабоплаването, докато напрежението около Иран продължава</p>

Катар възстанови корабоплаването, докато напрежението около Иран продължава

Свят Преди 35 минути

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди за действия срещу плавателни съдове, които не спазват иранските изисквания

Трети пореден ден Румъния регистрира навлизане на дрон във въздушното пространство

Трети пореден ден Румъния регистрира навлизане на дрон във въздушното пространство

Свят Преди 1 час

Букурещ съобщи за нов инцидент, при който военните са реагирали след навлизане на безпилотен летателен апарат

Пожарът край Бордо

Огненият ад край Бордо: Пожарът погълна 42 000 хектара, евакуираха 220 000 души

Свят Преди 2 часа

Огнената стихия в департамента Жиронд е сред най-големите във Франция след Втората световна война и продължава да заплашва населени места

Бойко Борисов

Бойко Борисов: Бюджетът е противоконституционен и ГЕРБ ще сезира съда

България Преди 3 часа

Бюджет 2026 е пълен фалстарт, каза лидерът на ГЕРБ

Издирваха жена в планината край Вазовата екопътека

Издирваха жена в планината край Вазовата екопътека

България Преди 3 часа

Сигналът е постъпил в Планинската спасителна служба, а акцията е приключила успешно

Засилен трафик на магистрала в района на Франкфурт, Германия

Кемпер се вряза в колона от автомобили на германска магистрала

Свят Преди 3 часа

Един човек е тежко пострадал, а осем са с леки наранявания след сблъсъка край Тюрингия

Националния флаг на Иран

Иран обвини Украйна за атака срещу търговски кораб в Каспийско море, има загинал моряк

Свят Преди 3 часа

Техеран твърди, че ударът е довел до експлозия на борда, след като Киев съобщи за операции срещу плавателни съдове, свързани с Русия и Иран

Веси Цурбрюг: Доброто отношение изчезна много бързо

Веси Цурбрюг: Доброто отношение изчезна много бързо

Любопитно Преди 4 часа

Веси Цурбрюг разказа в новия епизод на „Храмът на историите“ за ключовите етапи от живота си – от акушерството през нощния живот в София през 90-те години до телевизията и ресторантьорството

Словашкият президент Петер Пелегрини

Словашкият президент замина за Китай за среща със Си Цзинпин

Свят Преди 4 часа

Посещението е първо на словашки държавен глава в Китай от 16 години и цели разширяване на двустранните отношения.

ООН

Угандиец стана седмият кандидат за нов генерален секретар на ООН

Свят Преди 4 часа

Угандиецът, бивш заместник генерален секретар на организацията, влиза в надпреварата за наследник на Антонио Гутериш

Абдул Б.

"Не го доближавайте": Издирват 21-годишен мъж след смъртоносната атака в Берлин

Свят Преди 5 часа

Властите издирват 21-годишния Абдул Б., който е заподозрян за нападението в Тиргартен, при което загина човек и 16 бяха ранени

Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин

„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа: Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин

Свят Преди 5 часа

Германските власти проучват всички версии след врязването на автомобил в множеството в парк „Тиргартен“.

Националните флагове на Бразилия и САЩ

Дипломатическо напрежение: Бразилия отказа визи на хора от екипа на Вашингтон

Свят Преди 6 часа

Сред засегнатите са високопоставени служители на Държавния департамент, свързани с въпросите за демокрацията и човешките права.

Експлозия на руски дрон в небето над Киев

Взривове в Киев и атака срещу кораб в Черно море, има ранени и изчезнали

Свят Преди 6 часа

Кметът Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили щети в три района на града.

Мъченицата, останала невредима във врящо масло - почитаме света Параскева Римлянка

Мъченицата, останала невредима във врящо масло - почитаме света Параскева Римлянка

България Преди 6 часа

На Осмата неделя след Петдесетница вярващите отдават почит на преподобномъченица Параскева и на свещеномъчениците Ермолай, Ермип и Ермократ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Володимир Зеленски обвини Русия, че подпомага иранските удари със сателитни снимки

Свят Преди 7 часа

По думите му Киев е установил ясна корелация между руското сателитно наблюдение и атаките на Иран

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

На колко години са Седемте рилски езера?

sinoptik.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg

Футболната звезда Ламин Ямал ще става татко

Edna.bg

Веси Цюрбюрг: Уважението приключва след телевизията

Edna.bg

Трансфер на Лудогорец пред провал

Gong.bg

Клуб от Ла Лига 2 отървава ЦСКА от ненужен

Gong.bg

Велосипедист загина, пометен от микробус край Хасково

Nova.bg

21-годишен без книжка открадна автомобил и катастрофира тежко край Монтана

Nova.bg