Тол камерите ще следят повече от скоростта: Държавата готви единна система за по-строг контрол на пътя

Д ържавата подготвя създаването на единна система за обмен на информация между институциите, която да подобри контрола на пътя и да помогне за намаляване на тежките пътни инциденти.

Идеята беше обсъдена на работна среща в Националното тол управление по инициатива на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. В нея участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, представители на Министерството на правосъдието, Агенция „Пътна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Целта е наличните данни за движението по пътищата да бъдат използвани по-ефективно и да позволят по-бързи превантивни действия срещу нарушенията.

„Имаме данни, но няма достатъчно координация“

„Премиерът възложи да направим план за конкретни действия до края на август“, заяви министър Георги Пеев.

По думите му в кратки срокове трябва да бъде изготвен общ план с конкретни мерки, анализ на действащото законодателство, предложения за промени и необходимите средства за тяхното изпълнение.

„България разполага с огромен обем информация за движението по пътищата. Има достатъчно данни, но няма координация между институциите как да ги използват“, посочи Пеев.

Според него в момента контролът върху движението е разделен между различни администрации, което затруднява ефективната реакция.

Какво ще следят ТОЛ камерите

По време на срещата бяха представени възможностите на Националното тол управление, което разполага с 272 контролни точки в страната.

От тях 100 са оборудвани с вградени кантари, чрез които се следи движението на тежкотоварни превозни средства.

Системата наблюдава близо 600 000 камиона и събира информация за трафика, натоварването на пътната инфраструктура и потенциални нарушения.

В момента ТОЛ системата обменя с Министерството на вътрешните работи основно информация за средната скорост.

Планът обаче е данните да бъдат предоставяни в реално време и на други институции – включително МВР, Агенция „Митници“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Националната агенция за приходите.

Данните ще достигат до контролни органи за секунди

Информацията от ТОЛ камерите се съхранява за период от една година и може да бъде предоставяна на компетентните органи.

Според Георги Пеев най-големият проблем не е липсата на информация, а невъзможността тя да бъде използвана ефективно.

„По-лошо от липсата на данни е да имаш много и да не знаеш какво да правиш с тях“, коментира министърът.

Той посочи, че информацията от камерите може да достига до контролните органи в рамките на три секунди, което би позволило значително по-бърза реакция.

Мерки срещу некоректни превозвачи

По време на срещата беше посочено още, че държавата губи около 40 млн. лева годишно заради некоректни превозвачи, които използват скрити регистрационни номера.

Сред обсъдените мерки е създаването на рисков профил за всяко тежкотоварно превозно средство.

Той ще бъде изготвян на база информацията, събирана от ТОЛ системата, и ще позволи по-целенасочени проверки.

Обсъдено е и разширяване на системата от контролни кантари, както и използването на вече направени анализи за реалното износване на пътната инфраструктура.

Фокусът се измества към превенция

Участниците в срещата са се обединили около идеята, че основната цел трябва да бъде предотвратяването на нарушенията, а не само последващото налагане на санкции.

Според тях по-добрата координация между институциите и използването на технологиите могат да доведат до по-дисциплинирани шофьори и реално намаляване на пътния травматизъм.