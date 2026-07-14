Тол камерите ще следят повече от скоростта: Държавата готви единна система за по-строг контрол на пътя

Д ържавата подготвя създаването на единна система за обмен на информация между институциите, която да подобри контрола на пътя и да помогне за намаляване на тежките пътни инциденти.
Идеята беше обсъдена на работна среща в Националното тол управление по инициатива на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. В нея участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, представители на Министерството на правосъдието, Агенция „Пътна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Целта е наличните данни за движението по пътищата да бъдат използвани по-ефективно и да позволят по-бързи превантивни действия срещу нарушенията.
- „Имаме данни, но няма достатъчно координация“
„Премиерът възложи да направим план за конкретни действия до края на август“, заяви министър Георги Пеев.
По думите му в кратки срокове трябва да бъде изготвен общ план с конкретни мерки, анализ на действащото законодателство, предложения за промени и необходимите средства за тяхното изпълнение.
„България разполага с огромен обем информация за движението по пътищата. Има достатъчно данни, но няма координация между институциите как да ги използват“, посочи Пеев.
Според него в момента контролът върху движението е разделен между различни администрации, което затруднява ефективната реакция.
- Какво ще следят ТОЛ камерите
По време на срещата бяха представени възможностите на Националното тол управление, което разполага с 272 контролни точки в страната.
От тях 100 са оборудвани с вградени кантари, чрез които се следи движението на тежкотоварни превозни средства.
Системата наблюдава близо 600 000 камиона и събира информация за трафика, натоварването на пътната инфраструктура и потенциални нарушения.
В момента ТОЛ системата обменя с Министерството на вътрешните работи основно информация за средната скорост.
Планът обаче е данните да бъдат предоставяни в реално време и на други институции – включително МВР, Агенция „Митници“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Националната агенция за приходите.
- Данните ще достигат до контролни органи за секунди
Информацията от ТОЛ камерите се съхранява за период от една година и може да бъде предоставяна на компетентните органи.
Според Георги Пеев най-големият проблем не е липсата на информация, а невъзможността тя да бъде използвана ефективно.
„По-лошо от липсата на данни е да имаш много и да не знаеш какво да правиш с тях“, коментира министърът.
Той посочи, че информацията от камерите може да достига до контролните органи в рамките на три секунди, което би позволило значително по-бърза реакция.
- Мерки срещу некоректни превозвачи
По време на срещата беше посочено още, че държавата губи около 40 млн. лева годишно заради некоректни превозвачи, които използват скрити регистрационни номера.
Сред обсъдените мерки е създаването на рисков профил за всяко тежкотоварно превозно средство.
Той ще бъде изготвян на база информацията, събирана от ТОЛ системата, и ще позволи по-целенасочени проверки.
Обсъдено е и разширяване на системата от контролни кантари, както и използването на вече направени анализи за реалното износване на пътната инфраструктура.
- Фокусът се измества към превенция
Участниците в срещата са се обединили около идеята, че основната цел трябва да бъде предотвратяването на нарушенията, а не само последващото налагане на санкции.
Според тях по-добрата координация между институциите и използването на технологиите могат да доведат до по-дисциплинирани шофьори и реално намаляване на пътния травматизъм.