Край на „недосегаемите“ тирове: МВР поема функциите на ДАИ и въвежда електронни глоби

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Ч аст от функциите на ДАИ по контрола на пътя ще преминат към МВР. Това обяви заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов в ефира на „Събуди се“ по NOVA. Целта е да се опрости взаимодействието между институциите и да се повиши ефективността на контрола по пътищата.

По думите му новата система трябва да заработи изцяло до края на 2027 г. Реформата е разделена на четири етапа – законодателен, структурен, дигитализация и реално въвеждане на системата.

„МВР е на пътя и контролира пътя“, заяви Калоянов. Той посочи, че техническият капацитет и човешкият ресурс на ДАИ не позволяват контролът да бъде достатъчно ефективен. Част от служителите на агенцията ще преминат към МВР, а около 28% от щата на тол системата и ДАИ ще бъдат съкратени – близо 200 щата.

Заместник-министърът даде пример с проверки на тежкотоварни автомобили, при които са установявани износени гуми, проблеми с окачването, липса на задължителни почивки от страна на водачите и други технически неизправности.

„Ако такъв водач шофира в часовете, когато служителите на ДАИ не работят, той никога нямаше да бъде спрян и санкциониран“, каза Калоянов.

Предвижда се и по-активно използване на тол системата. При установяване на нарушение данните ще бъдат подавани към най-близкия екип на „Пътна полиция“. На тол рамките се планира да бъдат поставени електронни табла, които ще дават информация за конкретни автомобили, които трябва да отбият, както и за катастрофи, задръствания, обходни маршрути и влошени метеорологични условия.

Предвижда се въвеждането и на „електронен доказателствен запис“, чрез който водачите ще могат да получават електронно съобщение за нарушението и да плащат глобата по-бързо. Системата трябва да позволява и засичането на нарушения на чуждестранни автомобили, като глобите на транзитно преминаващите водачи да могат да бъдат плащани още на границата.

Калоянов коментира и мерките срещу шофирането след употреба на алкохол и наркотици. По думите му санкциите вече са много строги, включително с отнемането на автомобили.

Предстои и обнародване на наредба, която ще даде възможност на общините да закупуват камери за контрол и безопасност на движението. Те ще могат да бъдат интегрирани в общата система на МВР.

Нови полигони за обучение на млади шофьори

Предвижда се изграждането на шест съвременни полигона, на които младите водачи ще могат да се обучават в условия, близки до реалните – включително при мокър асфалт и аквапланинг. Те ще могат да се използват и за опреснителни курсове.

„Нашата амбиция е да намалим колкото се може повече ПТП и починалите на пътя. Не искаме да репресираме гражданите и водачите, а да създадем безопасна среда за шофиране“, заяви Калоянов.

Опасното кръстовище в Обединение

Калоянов коментира и тежките катастрофи край великотърновското село Обединение. По думите му МВР е запознато с проблема. За последните три години в участъка са станали 21 пътнотранспортни произшествия със загинали.

Изготвен е проект за изграждане на кръгово кръстовище, но според заместник-министъра стопанинът на пътя трябва да предприеме по-спешни мерки за обезопасяване на участъка.

Какво се случва след пожара в „ЕМКО“

Заместник-министърът коментира и пожара в „ЕМКО“. По думите му основната задача на службите е била да ограничат разпространението на огъня и да защитят хората в района. Пожарът е локализиран и почти напълно загасен, като предстои оглед с дрон и обезопасяване на мястото от служители на МВР и ГДБОП.

Калоянов отхвърли твърденията за евентуален саботаж, като посочи, че все още не са назначени експертизи. „Те ще покажат всичко, когато излязат резултатите“, каза той.