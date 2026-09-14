Опасният медицински "детокс": Какво представлява плазмаферезата?

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Н овината за внезапната кончина на обичания гръцки изпълнител Йоргос Мазонакис разтърси музикалния свят и феновете му. Докато обществеността търси отговори за причините зад непредвидената му смърт, в медийното пространство изплува медицинският термин "плазмафереза" като една от предполагаемите причини или съпътстващи фактори около фаталния край. Процедурата, която е високоспециализирана и животоспасяваща в редица случаи, крие и своите сериозни рискове, когато не се прилага при строги индикации.

Какво представлява плазмаферезата?

Плазмаферезата е специализиран медицински процес, при който кръвта на пациента се извежда извън тялото, за да се раздели на нейните основни компоненти - формени елементи (червени и бели кръвни клетки, тромбоцити) и течна съставка (кръвна плазма).

Думата произлиза от гръцкото plasma (нещо оформено) и aphairesis (премахване, вземане). Основната цел на тази манипулация е отстраняването на плазмата, когато тя съдържа токсични вещества, патологични протеини, вредни антитела или имунни комплекси, които причиняват или влошават дадено заболяване. След като плазмата се отдели, тя се замества с физиологичен разтвор, албумин или донорска плазма, а кръвните клетки се връщат обратно в организма на пациента.

Как се извършва процедурата?

Самият процес на плазмафереза технически и визуално много наподобява познатото хемодиализно лечение, но с тази разлика, че е изцяло фокусиран върху плазмената фракция на кръвта. За да започне манипулацията, първоначално е необходимо осигуряването на стабилен достъп до съдовата система на пациента. Това най-често се постига чрез поставяне на периферен абокат в двете ръце или, при по-сложни случаи, чрез въвеждане на специален централен венозен катетър в голям кръвоносен съд - обикновено в областта на шията или бедрото.

Doctor warns of risks of plasmapheresis https://t.co/KS6b6Pc4Ll pic.twitter.com/6HsHlVa3NO — Cyprus Mail (@cyprusmail) September 11, 2026

След като съдовият достъп е осигурен, кръвта на пациента започва контролирано да преминава през специализиран апарат, наречен сепаратор. В него чрез бързо центрофугиране или чрез преминаване през високотехнологични филтриращи мембрани с точно определен размер на порите, течната плазма се отделя ефективно от твърдите съставки на кръвта. Отделената патологична или токсична плазма се изхвърля, а останалите кръвни клетки се смесват със заместващ разтвор - най-често стерилен разтвор на човешки албумин или физиологичен разтвор. Накрая тази пречистена и обогатена смес се връща плавно обратно в кръвообращението на пациента.

В зависимост от конкретното състояние, тежестта на заболяването и индивидуалните показатели, един такъв сеанс обикновено продължава между 2 и 4 часа, като често за постигане на пълен терапевтичен ефект се назначава серия от няколко последователни процедури.

При какви състояния се прилага?

Плазмаферезата не е рутинна разкрасителна или тонизираща процедура, а сериозна медицинска интервенция. Основно се използва за лечение на:

Автоимунни заболявания: Синдром на Гилен-Баре, миастения гравис, лупус и множествена склероза, при които имунната система произвежда антитела срещу собствените тъкани.

Синдром на Гилен-Баре, миастения гравис, лупус и множествена склероза, при които имунната система произвежда антитела срещу собствените тъкани. Хематологични нарушения: Тромботична тромбоцитопенична пурпура (ТТП) или синдром на хипервискозитет (прекомерно сгъстяване на кръвта).

Тромботична тромбоцитопенична пурпура (ТТП) или синдром на хипервискозитет (прекомерно сгъстяване на кръвта). Остри отравяния и интоксикации: При попадане на отрови или медикаменти, които се свързват здраво с плазмените протеини.

При попадане на отрови или медикаменти, които се свързват здраво с плазмените протеини. Отказ на присадени органи: За бързо изчистване на антителата при отхвърляне на трансплантант.

В последните години някои частни клиники предлагат подобни методи с цел "детокс" или "подмладяване", което носи висока степен на риск, когато се прави без ясни медицински показания.

Възможни усложнения и рискове

Макар че в специализираните медицински среди плазмаферезата се провежда под строг контрол и наблюдения, тя остава сериозна инвазивна манипулация, която носи със себе си редица потенциални рискове. Един от най-често срещаните странични ефекти е рязкият спад на кръвното налягане. Външното извеждане на значителен обем кръв от съдовата система може бързо да доведе до колапс на циркулацията, последван от силно замайване, внезапна слабост или пълна загуба на съзнание.

Друг съществен риск е свързан с нарушенията в електролитния баланс на организма. По време на процедурата често се използва цитрат - медикамент, който предотвратява съсирването на кръвта в апарата. Неговият страничен ефект обаче е, че той се свързва с калция в кръвта и може драстично да понижи неговите нива. Този рязък спад предизвиква не само мускулни крампи и изтръпване, но в по-тежки случаи може да отключи опасни за живота сърдечни аритмии.

Паралелно с това, при премахването на плазмата от тялото неизбежно се извличат и естествените протеини, отговорни за кръвосъсирването, което значително увеличава риска от вътрешни или външни кръвоизливи. Не бива да се пренебрегват и опасностите от инфекция на мястото на въведения катетър, както и възможността от остра алергична или анафилактична реакция спрямо инфузираните заместващи разтвори, особено когато се използва донорска плазма. В изключително редки, но потенциално фатални случаи, в съдовата система може да проникне въздух, което води до въздушна емболия с тежки последствия за сърцето и белите дробове.

Mazonakis death probe focuses on clinic timeline, plasmapheresis https://t.co/hSOPGUfOZt pic.twitter.com/xD3UZYiohP — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) September 11, 2026

Случаят "Йоргос Мазонакис"

Йоргос Мазонакис остава в историята като един от най-екстравагантните и обичани гласове на съвременната гръцка лайка и поп музика. С хитове, белязали поколения, той бе известен със своето енергично присъствие на сцената и уникален стил.

Внезапната му загуба повдигна редица въпроси. Макар официалните медицински заключения все още да се очакват, хипотезата за премината плазмафереза непосредствено преди фаталния incident насочва вниманието към потенциално възникнали остри усложнения - като тежка аритмия, анафилактичен шок или внезапен съдов колапс. Случаят е напомняне, че всяка високотехнологична медицинска процедура изисква прецизна преценка на съотношението между полза и риск, особено когато се прилага извън болнична среда със спешна реанимационна готовност.