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Есенен рестарт на организма: Как правилното хранене и хидратацията променят здравето

С настъпването на есента фитнес и йога експерти съветват да заложим на минимално преработени храни, добра хидратация и осъзнато хранене за възстановяване на баланса

3 октомври 2026, 07:06
Есенен рестарт на организма: Как правилното хранене и хидратацията променят здравето
Източник: iStock/Getty Images

С настъпването на есента и края на летните отпуски все повече хора се връщат към обичайния си ритъм – работа, движение и по-активен начин на живот. След по-свободния режим през лятото, често съпътстван от кулинарни изкушения и по-малко дисциплина, есенният сезон се превръща в естествен момент за рестарт. Освен на физическата активност, все по-осъзнато внимание се обръща и на храненето като ключов фактор за възстановяване на баланса и добрата форма.

Какви са най-добрите подходи към здравословното хранене в този период и как да изградим устойчиви навици, коментираха за Dariknews.bg експертите Ваня Василева, дългогодишен кондиционен и фитнес треньор, и Тиха Пейчева, йога инструктор.

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  • Храната – основа на доброто здраве

„Трябва да знаете какво ядете, за да знаете как да тренирате и как да живеете“, казва Ваня Василева. По думите ѝ начинът, по който изглеждаме и се чувстваме, е резултат от комбинацията между движение, спорт и активен начин на живот, като храненето играе съществена роля.

Тя подчертава, че храната може да има както положителен, така и негативен ефект върху организма. „В този смисъл тя може да бъде и наш съюзник, и наш враг – всичко зависи от избора, който правим всеки ден“, отбелязва Василева и допълва, че е важно хората да познават състава и качеството на продуктите, които консумират.

От своя страна Тиха Пейчева препоръчва да се набляга на минимално преработени храни. „Колкото по-малко е преработена една храна, толкова по-добре. Дали ще бъдем вегетарианци, или не, е въпрос на личен избор, но растителната храна като цяло се усвоява по-лесно от организма“, обяснява тя.

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Според нея, в духа на принципите на Аюрведа, храната е добре да бъде прясна, топла и току-що приготвена. „Колкото по-пъстра е чинията, толкова по-добре“, допълва Пейчева, като отбелязва, че есента предлага изобилие от сезонни плодове и зеленчуци. Особено важни са и фибрите, които подпомагат храносмилането и са от значение за доброто здраве във всяка възраст.

„Не е важно само какво приемаме като храна, но и как го правим. Често се храним в движение или пред компютъра, без да обръщаме внимание на процеса. В такива моменти организмът не е в режим на спокойно храносмилане“, допълва Пейчева. Затова тя съветва храненето да се случва в спокойна среда и с внимание към самия процес.

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  • Вода и хидратация

По думите на експертите водата и умереното количество билкови чайове са важна част от здравословния режим. Те препоръчват да се ограничат подсладените напитки, алкохолът и енергийните напитки.

Според тях добър старт на деня е чаша топла вода, към която може да се добави лимон. Това подпомага хидратацията и подготвя организма за деня.

„Проблем е, че много хора не пият достатъчно вода – било заради липса на навик, неудобство или притеснение от честото посещение на тоалетна. Това не бива да бъде оправдание“, казва Ваня Василева и подчертава, че добрата хидратация е от съществено значение за нормалното функциониране на организма.

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  • Пробиотици и ензими

И двамата специалисти обръщат внимание на ролята на пробиотичните храни. Те препоръчват редовна консумация на ферментирали продукти като кисело зеле и туршии, за предпочитане приготвени в домашни условия.

„Ферментиралите храни са естествен източник на пробиотици, но е важно приемът им да бъде съобразен с индивидуалните нужди“, отбелязват те. При необходимост от добавки е препоръчителна консултация със специалист.

Експертите подчертават и значението на разнообразното хранене. По думите им еднообразният режим може да повлияе на ензимната активност и способността на организма да усвоява различни хранителни вещества.

Затова те съветват да се поддържа балансирано и разнообразно меню, което да подпомага цялостното здраве и тонус.

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