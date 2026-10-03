Украйна ускорява разработката на балистичните ракети FP-7 и FP-9

Украинската Fire Point планира да завърши далекобойната балистична ракета FP-9 с обсег до 850 км до края на есента на 2026 г.

FP-7 с обсег до 300 км вече е преминала около 15 изпитателни изстрелвания и е в процес на сертифициране за въоръжаване.

Разработката на FP-7 е струвала около 200 млн. долара, а компанията посочва, че FP-9 ще изисква допълнителни значителни инвестиции и изпитания.

Украинската отбранителна компания Fire Point планира да завърши разработката на балистичната си ракета FP-9, предназначена за обсег до 850 километра, до края на есента на 2026 г., докато по-малката FP-7 вече е в процес на сертифициране и приемане на въоръжение.

Главният изпълнителен директор и технически директор на Fire Point Ирина Терех очерта напредъка на компанията в интервю с предприемача и блогър Андрей Федорив, публикувано на 25 септември.

Терех заяви, че Fire Point работи по програмата си за балистични ракети от по-малко от две години, срок, който тя сравни с традиционните цикли за разработване на такива оръжия, които могат да продължат десетилетия.

„Подобни разработки никога не са отнемали по-малко от 15 години“, каза тя.

Fire Point разработва едновременно две балистични ракети, като и двата проекта вече навлизат във финалните си етапи.

„Балистичната ракета с малък обсег, бихте могли да кажете, вече е готова. Тоест тя преминава през процеса на сертифициране и приемане на въоръжение“, каза Терех.

Тя потвърди, че става дума за FP-7 с обсег до 300 километра.

Втората ракета е значително по-амбициозна.

„Далекобойната е с обсег 850 километра. Бихте могли също да кажете, че е на финалния етап. Но финалният етап все пак означава серия от изпитания“, каза Терех.

На въпрос кога украинска балистична ракета би могла да достигне Москва, Терех заяви, че Fire Point вече има определен график.

„Планираме да го направим до края на есента. По-конкретно, става дума за далекобойната балистична ракета, която би трябвало да може да достигне Москва“, каза тя.

Терех подчерта, че Fire Point не избира целите на ракетата. Оперативните решения за определяне на целите принадлежат изключително на Въоръжените сили на Украйна. Тя добави обаче, че лично би „искала много“ целта да бъде Москва.

Темпото на разработката е свързано и с огромни разходи. По думите на Терех Fire Point е инвестирала приблизително 200 милиона долара само в програмата FP-7.

„Разработката на първата ни балистична ракета, FP-7, възлиза на приблизително 200 милиона долара, които похарчихме за научноизследователска и развойна дейност и подготовка за първоначално производство“, каза тя.

По-голямата FP-9 ще изисква още по-големи инвестиции. Терех обясни разходите с високоспециализираните инженерни екипи, многократните изпитания, скъпите материали и необходимостта от вътрешна разработка на ключови технологии и компоненти.

Много от тези компоненти не могат просто да бъдат закупени на международния пазар, тъй като износът им е строго ограничен, или защото в някои случаи не съществуват търговски достъпни еквиваленти.

„Балистичните ракети означават стотици милиони долари за научноизследователска и развойна дейност“, каза Терех.

По думите ѝ само сравнително малък брой държави разполагат със собствени способности за производство на балистични ракети.

По-рано Терех разкри, че украинската балистична ракета FP-7 е завършила около 15 изпитателни изстрелвания и в момента преминава процедура по сертифициране от Министерството на отбраната, което я поставя на пътя към първото ѝ бойно използване още тази есен.