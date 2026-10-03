Свят

Украйна ускорява разработката на балистичните ракети FP-7 и FP-9

Fire Point планира да завърши разработката на ракетата до края на есента на 2026 г.

3 октомври 2026, 07:07
Украйна ускорява разработката на балистичните ракети FP-7 и FP-9
Източник: БТА
  • Украинската Fire Point планира да завърши далекобойната балистична ракета FP-9 с обсег до 850 км до края на есента на 2026 г.
  • FP-7 с обсег до 300 км вече е преминала около 15 изпитателни изстрелвания и е в процес на сертифициране за въоръжаване.
  • Разработката на FP-7 е струвала около 200 млн. долара, а компанията посочва, че FP-9 ще изисква допълнителни значителни инвестиции и изпитания.

Украинската отбранителна компания Fire Point планира да завърши разработката на балистичната си ракета FP-9, предназначена за обсег до 850 километра, до края на есента на 2026 г., докато по-малката FP-7 вече е в процес на сертифициране и приемане на въоръжение.

Главният изпълнителен директор и технически директор на Fire Point Ирина Терех очерта напредъка на компанията в интервю с предприемача и блогър Андрей Федорив, публикувано на 25 септември.

Терех заяви, че Fire Point работи по програмата си за балистични ракети от по-малко от две години, срок, който тя сравни с традиционните цикли за разработване на такива оръжия, които могат да продължат десетилетия.

„Подобни разработки никога не са отнемали по-малко от 15 години“, каза тя.

Fire Point разработва едновременно две балистични ракети, като и двата проекта вече навлизат във финалните си етапи.

„Балистичната ракета с малък обсег, бихте могли да кажете, вече е готова. Тоест тя преминава през процеса на сертифициране и приемане на въоръжение“, каза Терех.

Тя потвърди, че става дума за FP-7 с обсег до 300 километра.

Втората ракета е значително по-амбициозна.

„Далекобойната е с обсег 850 километра. Бихте могли също да кажете, че е на финалния етап. Но финалният етап все пак означава серия от изпитания“, каза Терех.

На въпрос кога украинска балистична ракета би могла да достигне Москва, Терех заяви, че Fire Point вече има определен график.

„Планираме да го направим до края на есента. По-конкретно, става дума за далекобойната балистична ракета, която би трябвало да може да достигне Москва“, каза тя.

Терех подчерта, че Fire Point не избира целите на ракетата. Оперативните решения за определяне на целите принадлежат изключително на Въоръжените сили на Украйна. Тя добави обаче, че лично би „искала много“ целта да бъде Москва.

Темпото на разработката е свързано и с огромни разходи. По думите на Терех Fire Point е инвестирала приблизително 200 милиона долара само в програмата FP-7.

„Разработката на първата ни балистична ракета, FP-7, възлиза на приблизително 200 милиона долара, които похарчихме за научноизследователска и развойна дейност и подготовка за първоначално производство“, каза тя.

По-голямата FP-9 ще изисква още по-големи инвестиции. Терех обясни разходите с високоспециализираните инженерни екипи, многократните изпитания, скъпите материали и необходимостта от вътрешна разработка на ключови технологии и компоненти.

Много от тези компоненти не могат просто да бъдат закупени на международния пазар, тъй като износът им е строго ограничен, или защото в някои случаи не съществуват търговски достъпни еквиваленти.

„Балистичните ракети означават стотици милиони долари за научноизследователска и развойна дейност“, каза Терех.

По думите ѝ само сравнително малък брой държави разполагат със собствени способности за производство на балистични ракети.

По-рано Терех разкри, че украинската балистична ракета FP-7 е завършила около 15 изпитателни изстрелвания и в момента преминава процедура по сертифициране от Министерството на отбраната, което я поставя на пътя към първото ѝ бойно използване още тази есен.

Източник: united24media    
Fire Point балистични ракети FP9 FP7 украинска отбранителна индустрия разработка на оръжия Ирина Терех далекобойни ракети военни технологии Въоръжени сили на Украйна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Исторически момент за България: Цар Самуил се завръща у дома, какво ще се случи днес

Исторически момент за България: Цар Самуил се завръща у дома, какво ще се случи днес

Операция „Вивалди“ има тайно оръжие - Украйна го нарича „Грифин“

Операция „Вивалди“ има тайно оръжие - Украйна го нарича „Грифин“

Внимание, първи студове: Жълт код за слани в 8 области

Внимание, първи студове: Жълт код за слани в 8 области

Белодробна чума уби 28-годишна жена в Сибир

Белодробна чума уби 28-годишна жена в Сибир

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС
Ексклузивно

България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

Преди 10 часа
Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха
Ексклузивно

Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха

Преди 11 часа
Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха
Ексклузивно

Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха

Преди 9 часа
Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната
Ексклузивно

Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пхенян не отстъпва: КНДР изстреля балистична ракета след спор с Южна Корея

Пхенян не отстъпва: КНДР изстреля балистична ракета след спор с Южна Корея

Свят Преди 29 минути

Напрежението между Пхенян и Сеул се засили след експлозия с мини в демилитаризираната зона

Кола помете минувачи в австралийския Нюкасъл, има ранени

Кола помете минувачи в австралийския Нюкасъл, има ранени

Свят Преди 30 минути

Полицията съобщава, че първоначалните данни не сочат терористичен акт

Проф. Вагалински e убеден, че това са останките на цар Самуил

Проф. Вагалински e убеден, че това са останките на цар Самуил

България Преди 11 часа

Проф. Вагалински допълни, че ще придружи тленните останки на цар Самуил при връщането им в София

<p>Военният пилот Радостин Павлов: Извинявам се за поста &bdquo;Чичо Румене, здравей&ldquo;</p>

Военният пилот Радостин Павлов: Top Gun е пълна фантастика, понасял съм 6,5 G

България Преди 12 часа

Военният пилот Радостин Павлов: Извинявам се за поста „Чичо Румене, здравей“

Разбиха група за препродажба на лизингови автомобили

Разбиха група за препродажба на лизингови автомобили

България Преди 13 часа

Схемата е разкрита след шестмесечно разследване

Светият Синод остави архимандрит Никанор без право да служи

Светият Синод остави архимандрит Никанор без право да служи

България Преди 13 часа

БПЦ низвергна от сан архимандрит Дионисий

БПЦ низвергна от сан архимандрит Дионисий

България Преди 14 часа

Решението е окончателно и влиза в сила от 2 октомври

Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато

Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато

България Преди 14 часа

В хода на разследването полицаите получили оперативна информация

,

Как Гърция постигна изумителен икономически възход

Свят Преди 15 часа

Преди около десет години гърците масово протестираха срещу безпощадните мерки за строги икономии

КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

Парите ни Преди 15 часа

Инспекторите ще сравняват текущите цени с предходни периоди и ще проверяват икономическата обоснованост при поскъпване

Тръмп с бомбастична новина за Европа

Тръмп с бомбастична новина за Европа

Свят Преди 15 часа

Изявлението му идва в момент на кризисни разговори между европейските държави

Катлийн Търнър и Майкъл Дъглас

Майкъл Дъглас призна за афера с колежка, пазена в тайна 40 години

Любопитно Преди 15 часа

Холивудската легенда най-накрая разкри за забранения си романс с Катлийн Търнър по време на снимки и как тогавашната му съпруга е прекъснала аферата им

Министърът на културата освободи директора на Национален фонд „Култура“

Министърът на културата освободи директора на Национален фонд „Култура“

България Преди 15 часа

Стартирана е процедура за обявяване на конкурс за длъжността

Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Любопитно Преди 15 часа

Компанията е публикувала дигитално обработено изображение на един от своите самолети, върху който е добавена характерната прическа на нападателя на Манчестър Сити - дълга коса, вързана на опашка, с обръснати страни

Разбиха мощна група за трафик на мигранти през България

Разбиха мощна група за трафик на мигранти през България

България Преди 15 часа

В хода на разследването са установени четири жилища в София, които са били използвани за настаняване и укриване

Домакинствата в еврозоната спестяват по-малко, нормата падна до 14,2%

Домакинствата в еврозоната спестяват по-малко, нормата падна до 14,2%

Парите ни Преди 15 часа

Потреблението расте по-бързо от доходите, а инвестиционната норма на домакинствата също се понижава

Всичко от днес

От мрежата

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Да погледнем към звездите от Камен бряг

sinoptik.bg
1

14 вида орхидеи под защитата на закона

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 3 октомври, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 3 октомври, събота

Edna.bg

България посреща тленните останки на цар Самуил

Nova.bg

Свети Ахил - островът на цар Самуил (ВИДЕО)

Nova.bg