Над 20 души са в неизвестност след внезапно наводнение в "Гранд Каньон"

П овече от 20 души са в неизвестност след внезапно наводнение в части от националния парк „Гранд Каньон“ в американския щат Аризона, съобщиха служители на парка, цитирани от ДПА.

Наводнения в Аризона: Жертви и изчезнали след бедствието, градът е неузнаваем

Наводнението е станало в събота в района на каньона „Брайт Ейнджъл“ и „Фантом Ранч“ - отдалечена зона в дълбините на Гранд Каньон, която е достъпна основно по туристически пътеки или по въздух.

Придошлите води са нанесли значителни щети по протежение на каньона „Брайт Ейнджъл“. Почти всички пешеходни мостове над потока със същото име са били отнесени, което допълнително е затруднило достъпа на спасителните екипи до засегнатите райони.

Десетки души са евакуирани

До момента 62 души са били евакуирани от района на „Фантом Ранч“ и от долната част на пътеката „Норт Кайбаб“, съобщиха представители на Националната служба за управление на парковете.

Спасителната операция продължава, като се планират и допълнителни евакуации. Властите работят за установяване на местонахождението на повече от 20 души, за които към момента няма информация.

Засега няма данни за ранени или загинали, уточниха от Националната служба за управление на парковете.

Внезапните наводнения са сериозна опасност в каньона

Подобни внезапни наводнения представляват една от най-сериозните природни опасности в района на Гранд Каньон. Те могат да възникнат за кратко време при интензивни валежи, включително когато дъждът пада на значително разстояние от мястото, където впоследствие се образува придошлата водна маса.

Тесните каньони и стръмният релеф могат бързо да превърнат сравнително малки потоци в мощни водни течения, които да отнесат мостове, пътеки и друга инфраструктура.

„Брайт Ейнджъл“ е сред най-популярните райони за пешеходен туризъм в националния парк, а „Фантом Ранч“ се намира близо до дъното на каньона и е важна спирка за туристите, които предприемат преходи по маршрутите в района.

Смъртоносна жега в Гранд Каньон: Трима туристи загинаха, температурите скачат над 43 градуса

Гранд Каньон е сред най-посещаваните национални паркове в САЩ и ежегодно привлича милиони туристи. Неговите огромни размери, труднодостъпният терен и екстремните климатични условия обаче често затрудняват спасителните операции при инциденти.

Властите продължават издирването на хората в неизвестност и оценката на щетите, нанесени от внезапното наводнение. Очаква се допълнителна информация за състоянието на туристите и хода на евакуацията.