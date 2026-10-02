БПЦ низвергна от сан архимандрит Дионисий

С ветият синод низвергна от сан архимандрит Дионисий (Мишев), като утвърди решението на Софийския епархийски църковен съд от 1 септември 2026 г. Наказанието е „Низвержение от сан, без отлъчване от Църквата“, съобщиха от Българската православна църква - Българска патриаршия.

На днешното си заседание Светият синод в пълен състав, конституиран като Църковен съд, е разгледал материалите по делото срещу Дионисий. Решението е подкрепено от деветима митрополити, сред които българският патриарх Даниил. Четирима митрополити са гласували „против“ и с особено мнение - Русенският Наум, Старозагорският Киприан, Доростолският Яков и Сливенският Арсений.

Махнаха Дионисий от храма „Св. Александър Невски“

От заседанието са отсъствали митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф и Пловдивският митрополит Николай.

В мотивите към решението са посочени многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и дейност, определена като непристойна за духовния сан. Според Църковния съд съвкупността от установените канонически и уставни нарушения, умишленият им характер и причинената съблазън обосновават наказанието „низвержение от сан“.

Решението е окончателно и влиза в сила от 2 октомври 2026 г. От тази дата Дионисий престава да бъде клирик, тоест свещенослужител. Той обаче остава монах и не е отлъчен от Църквата.

Като последица от низвержението монах Дионисий вече няма право да носи свещенически одежди, да отслужва света литургия или да участва като свещеник в богослуженията. Той няма право и да дава свещеническо благословение или да носи отличителните знаци на архимандритското достойнство, включително нагръдния архимандритски кръст.

Св. Синод: Архим. Дионисий не е изразител на становища на църквата

Решението ще бъде публикувано в „Църковен вестник“ и на официалния сайт на Светия синод, а за него ще бъдат уведомени и Поместните православни църкви. В съобщението се посочва, че целта на църковните наказания е вразумление, покаяние и изправление на провинилия се.