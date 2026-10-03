България

Внимание, първи студове: Жълт код за слани в 8 области

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Надежда Неменски Надежда Неменски

3 октомври 2026, 07:00
Внимание, първи студове: Жълт код за слани в 8 области
Източник: iStock/GettyImages

П редуреждение от първа степен – жълт код за образуване на слани е обявено за 9 области в Западна България за събота, 3 октомври, сочи справка в сайта на НИМХ.

Кодът е в сила за: София-град, София-област, Монтана, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Ловеч и Габрово.

  • Какво е слана

Сланата е метеорологично явление, при което по повърхността на земята, тревата, листата или други предмети се образуват тънки ледени кристали.

Как се образува?

Сланата е резултат от процес, наречен десублимация. Когато температурата на повърхността на предметите падне под 0°C, водната пара от въздуха около тях преминава директно в твърдо състояние (лед), без първо да се втечни.

За да се образува слана, обикновено са необходими няколко специфични условия:

  • Ясно небе: През нощта облаците действат като „одеяло“, което задържа топлината. Когато небето е ясно, топлината се излъчва обратно в космоса и повърхността на земята изстива много бързо.
  • Тихо време (без вятър): Вятърът разбърква въздушните слоеве и пречи на повърхността да се охлади достатъчно.
  • Висока влажност: Трябва да има достатъчно водни пари във въздуха, които да се превърнат в лед.
  • Ниска температура: Температурата на въздуха близо до земята трябва да бъде около или под нулата.
Областите с жълт код за слани за събота, 3 октомври, според картата на НИМХ
Областите с жълт код за слани за събота, 3 октомври, според картата на НИМХ Източник: НИМХ

Защо е важна?

За земеделието: Сланата е опасна за селското стопанство, особено през пролетта или есента. Когато растенията са в период на цъфтеж или развитие, ледените кристали могат да повредят клетките им, което води до измръзване и унищожаване на реколтата.

Разлика с росата: Основната разлика е температурата. Ако температурата е над 0°C, водните пари се кондензират и се превръщат в капки вода (роса). Ако е под 0°C, те замръзват директно в лед (слана).

Накратко: Сланата е „ледената версия“ на росата, която се появява при ясни и студени нощи.

  • Прогноза за събота, 3 октомври

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1°-3° на места в котловините и високите полета до 11°-13° на югоизток, в София - около 2°. 

В събота ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София - около 19°. Атмосферното налягане е и ще се задържи значително по-високо от средното за месеца.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина на страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където главно преди обяд ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за събота, 3 октомври
Прогнозни температури на НИМХ за събота, 3 октомври Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 26 мин. и залязва в 19 ч. и 5 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 39 мин. Луната в София залязва в 15 ч. и 12 мин. и изгрява в 23 ч. и 55 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

  • В неделя и понеделник

През следващите дни вятърът и в Източна България ще отслабне и ще е слаб до умерен, най-често от изток-североизток. В останалата част от страната ще е предимно слаб, от изток-югоизток, временно и ще стихва. 

В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5° и 10°, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20° и 25°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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