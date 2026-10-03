България

750 полицаи ще охраняват церемонията за цар Самуил, въвеждат промени в движението

Историческата церемония ще бъде последвана от шествие до храм „Света София“, а движението в центъра ще бъде временно ограничено

3 октомври 2026, 07:29
750 полицаи ще охраняват церемонията за цар Самуил, въвеждат промени в движението
Източник: БТА
  • Около 750 служители на МВР ще охраняват церемонията по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил, като ще бъдат обособени зони за официалната част и за граждани след проверка.
  • От около 10:00 до 13:30 ч. ще има сериозни ограничения на движението в центъра на София, включително по бул. „Цар Освободител“, „Цариградско шосе“, „Брюксел“ и прилежащи улици. След церемонията ще се проведе шествие до храм „Света София“.
  • Гражданите ще могат да наблюдават шествието от тротоарите, но няма да могат да се движат заедно с него по пътното платно. Допълнително ограничение за автомобили ще има по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ между 13:50 и 14:20 ч. 

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Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил, съобщи Иван Георгиев, ръководител на сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Около 10:00 ч. поетапно ще бъде ограничено движението по бул. „Цар Освободител“ в участъка между улиците „Дунав“ и „Раковски“, като в района ще има зона за провеждане на официалната част на събитието.

Ще бъдат обособени две зони. В първата ще се състои официалната част, като достъпът ще бъде контролиран от полицейски служители. Във втората зона ще бъдат допускани граждани след избирателна проверка на определени места. Няма да бъдат допускани хора с вещи и предмети, които могат да застрашат живота и здравето на присъстващите, сред които стъклени бутилки, метални палки и други забранени предмети.

Около 12:00 ч., в зависимост от хода на събитието и пристигането на самолета с тленните останки на цар Самуил, ще бъде ограничено движението по маршрут от летище „Васил Левски“ София, по ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Раковски“. Ограничението ще бъде за минимално необходимото време, за да не се натоварва допълнително трафикът. По думите на главен инспектор Иван Георгиев движението се очаква да бъде възстановено най-късно около 13:30 ч., с изключение на участъка на бул. „Цар Освободител“ между ул. „Раковски“ и бул. „Дондуков“.

След приключването на церемонията, което се очаква да бъде около 13:20-13:25 ч., ще има шествие с тленните останки на цар Самуил. То ще премине по бул. „Цар Освободител“, наляво по „Раковски“, надясно по ул. „Оборище“, наляво по ул. „Париж“ и ще влезе през входа на храм „Света София“.

Гражданите няма да могат да се движат заедно със шествието по пътното платно, но ще могат да се придвижват по тротоарите. При голямо струпване на хора движението по тях може да бъде затруднено, посочи Георгиев.

От Столична община съобщиха, че от 12:00 часа до отпадане на необходимостта и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забраняват влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по редица улици и булеварди в централната част на София.

Ограниченията ще обхванат ул. „Мими Балканска“ между ул. „Източна тангента“ и бул. „Брюксел“, бул. „Брюксел“ между ул. „Мими Балканска“ и бул. „Цариградско шосе“, както и бул. „Цариградско шосе“ между бул. „Брюксел“ и бул. „Васил Левски“. Ще бъде ограничено движението и по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“.

Временната организация включва също улиците „Леге“, „Княз Александър I“, „Дякон Игнатий“, „Георги Бенковски“, „6-ти септември“, „Цар Шишман“, „15-ти ноември“, „Оборище“, „Московска“, „Георги С. Раковски“, „Дунав“ и „11-ти август“ в посочените от Столичната община участъци.

От 12:00 часа се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“, само на разрешените за това места.

От 13:50 часа до 14:20 часа се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от пл. „Орлов мост“ до ул. „Ген. Гурко“, допълват от Столична община. 

Източник: БТА, Марин Колев    
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