AI може да не е взел работата ви, но е повлиял на заплатата

К огато дискусиите за изкуствения интелект засегнат темата за работната ръка, първата реакция обикновено е страх от масова загуба на работни места. Представяме си огромни офис пространства, опразнени за една нощ и заменени от сървъри, захранващи генеративен софтуер. Икономическите данни обаче подсказват, че първоначално се развива една много по-незабележима: изкуственият интелект може все още да не отнема работата ви, но е възможно вече да орязва част от възнаграждението ви, съобщава CNET.

Според данни на Бюрото по трудова статистика в САЩ реалните заплати (коригирани спрямо инфлацията) са спаднали с 0,4% на годишна база към средата на 2026 г. Същевременно делът на труда в продукцията на неземеделския бизнес е спаднал до 52,8%, което е най-ниското ниво, откакто правителството е започнало да следи този показател през 1947 г.

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Нито една от цифрите не доказва, че само изкуственият интелект е отговорен. Ръстът на заплатите се влияе от много фактори, включително инфлация, икономически условия и промени в индустриите, които наемат. По-високоплатените сектори като технологиите и професионалните услуги губят работни места, докато по-нископлатените области, включително хотелиерството и здравеопазването, добавят работници.

Но има и друго доказателство, което прави въпроса за изкуствения интелект по-интересен. Изследване на икономисти от Apollo Global Management открива, че работниците в професии с висок риск от изкуствен интелект са отчели ръст на реалния растеж на заплатите, който е с 6,7 процентни пункта по-нисък от работниците в професии с нисък риск след 2023 г., първата пълна година след стартирането на ChatGPT. Изследователите изчисляват, че това се е превърнало в около 28 милиарда долара годишни загубени доходи за засегнатите работници.

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Това забавяне на растежа на заплатите се наблюдава дори в сфери, където безработицата остава сравнително ниска. Нови проучвания очертават ясна тенденция: при длъжности, силно изложени на въздействието на инструменти с изкуствен интелект, като копирайтинг, поддръжка на софтуер, обслужване на клиенти и административен анализ, работодателите усвояват ползите от повишената производителност не чрез съкращаване на персонал, а чрез ограничаване на ръста на заплатите.

Ако тази тенденция продължи, изкуственият интелект би могъл да създаде много различен вид смущения от тези, от които хората първоначално се опасяваха. Вместо да заменят милиони работници, компаниите биха могли да използват изкуствен интелект, за да увеличат количеството работа, което един служител може да свърши, да намалят нуждата от допълнителен персонал и следователно да отслабят силата на работниците за договаряне.

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В този сценарий работното място остава. Натовареността може дори да се увеличи. Но заплатата, свързана с нея, може да не расте толкова бързо. Има обаче важен контрааргумент. Излагането на изкуствен интелект не означава автоматично по-ниско заплащане. Платформата Indeed съобщи през септември, че рекламираните заплати в професии, силно изложени на изкуствен интелект, всъщност са се увеличавали по-бързо от тези в професии, по-малко изложени на въздействието на изкуствен интелект. От 2021 г. насам рекламираното заплащане в най-изложените на изкуствен интелект професии се е увеличило с около 46%, в сравнение с 25% в най-малко изложената група.

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Това подсказва, че технологията може да действа и в двете посоки. Уменията, свързани с изкуствения интелект, могат да направят някои служители по-ценни, докато автоматизацията може да отслаби позициите на други. И увеличава работните места в един сегмент, за сметка на друг.