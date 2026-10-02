България

Пеевски: Ако има 36 фактури за мои полети, подавам оставка

Лидерът на ДПС отхвърли твърденията на властта, че негови полети са били финансирани със средства, отклонявани от обществени поръчки за мантинели

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 12:11
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„Виждам, че Румен Радев отново е лъгал. Въпросът е днес да си викне министъра Демерджиев, за да разберем само министър Демерджиев ли лъже, или вече лъже и премиерът“. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Пеевски отговори на Демерджиев: Това са измислици, ще сезирам прокуратурата

Повод за думите му са твърденията на правителството и вътрешния министър Иван Демерджиев, че средства, свързани с обществени поръчки за мантинели, са били насочвани към дружество, което впоследствие е финансирало 36 частни полета на Пеевски на стойност над 5 млн. евро.

Пеевски категорично отхвърли тези твърдения и заяви, че подобни фактури не съществуват.

„Едно ви заявявам: 36 фактури за 36 мои полета, платени от тази фирма - „Спектрум”, която цитират, е невъзможно да съществуват. Предлагам следното: ако има 36 фактури за заплатени мои полети от фирма „Спектрум”, аз си подавам оставката като лидер на ДПС. Ако не – той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев“, заяви Пеевски.

Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

  • Пеевски: Всичко е платено от мен и семейството ми

Лидерът на ДПС настоя доказателствата за твърденията да бъдат представени и призова медиите да поискат отговори по случая.

На въпрос защо твърденията за платени от фирмата полети са невъзможни, Пеевски отговори: „Защото всичко е платено от мен и моето семейство“.

Той беше попитан и дали може да докаже произхода на средствата, с които са извършени плащанията.

„Те трябва да покажат. Аз нямам на никого какво да доказвам. Трябва да доказват тези, които ме обвиняват. Проверете всички декларации на мен и моето семейство“, каза Пеевски.

По думите му доходите на близките му са лесно проверими.

Делян Пеевски отрече връзки с фирми за мантинели, поиска бърза проверка от НАП

  • Какво твърди МВР

Според информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев, четири дружества са били ангажирани с доставки на мантинели и са спечелили над 99% от поръчките през годините.

Демерджиев заяви, че част от средствата са били насочвани към дружество без дейност, което той определи като „дружество касичка“. По думите му именно оттам са били платени 36 полета на Пеевски на стойност над 5 млн. евро.

МВР: Пеевски не е декларирал 36 полета за над 5 млн. евро

След публичните твърдения Демерджиев е изпратил сигнал до НАП с искане да бъде проверен действителният размер на разходите за самолетни полети, източникът на средствата, декларираните доходи и съответствието между доходи, имущество и направени разходи.

Пеевски от своя страна заяви, че твърденията са неверни и настоя доказателствата да бъдат представени.

Редактор: Василена Василева
Делян Пеевски Иван Демерджиев ДПС МВР Частни полети Мантинели Обществени поръчки Обвинения Прокуратура Оставка
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