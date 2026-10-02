Проф. Вагалински e убеден, че това са останките на цар Самуил

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А рхеологът проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН е категоричен, че откритите в църквата „Свети Ахил“ останки са на цар Самуил. Той се е познавал лично с археолога проф. Николаос Муцопулос, който пръв открива гроба на българския владетел.

В специалното студио на NOVA „Самуил: Завръщането на българския цар“ проф. Вагалински заяви, че няма никакви съмнения относно идентификацията на останките.

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„Още 2012 г. имах възможност, заедно с екип от трима човека, за първи път да направим оглед на останките на царя. Сега възможността ни беше много по-широка. За пореден път сме в Солун, в Музея за византийска култура. Нямам никакви съмнения, вече завършихме своята работа“, каза проф. Вагалински.

По думите му съществуват множество аргументи в подкрепа на заключението, че останките са именно на Самуил. Сред тях е мястото на погребението - наосът на църквата „Свети Ахил“, където според археолога са погребвани владетели. Самата църква е построена по нареждане на Самуил. Допълнителни доказателства са откритите в гроба предмети.

„На първо място – в наоса на църква от началото на XI век се погребват само царе. Второ – това е църквата „Свети Ахил“, за това няма съмнение, която е издигната по нареждане на самия Самуил. В самите исторически данни от византийските хронисти е споменато, че Самуил след битката при Ключ е починал на блатистия остров Преспа. Вътре в гроба му, който за наше щастие е непокътнат, за разлика от останалите три, е намерена плащеница от много фина коприна със златни нишки и с герба на две хищни птици, хералдически поставени. А парчето от ризница, което е намерил проф. Николаос Муцопулос, също е много фино изработено и също позлатено“, разказа археологът.

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Проф. Вагалински отхвърли и възможността произходът на Самуил да бъде поставян под съмнение.

„Северна Македония няма каквито и да било исторически доказателства и документи, за да оспорва произхода на Самуил. Историята за онези драматични събития е добре позната“, заяви той.

Проф. Вагалински допълни, че ще придружи тленните останки на цар Самуил при връщането им в София.