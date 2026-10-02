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КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

Инспекторите ще сравняват текущите цени с предходни периоди и ще проверяват икономическата обоснованост при поскъпване

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

2 октомври 2026, 17:26
КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговските вериги заради сигнали за повишаване на цените на основни хранителни продукти.

Инспекторите ще установяват действително прилаганите продажни цени и търговските практики, ще събират информация за доставните цени и ще сравняват сегашните нива с цените към определени предходни дати.

От КЗП посочват, че в комисията системно постъпват жалби от потребители за поскъпването на основни хранителни продукти.

КЗП започва проверки на реалните изкупни цени на българската продукция

Към момента регулаторът работи по около 12 000 потребителски жалби в различни сектори, свързани както със стоки, така и с услуги.

Започват с млечните продукти, плодовете и зеленчуците

Проверките в търговските вериги ще бъдат организирани по групи хранителни продукти.

Първо ще се проверяват млечни продукти, плодове и зеленчуци, както и други групи стоки, за които потребителите подават най-много сигнали.

Целта на проверките е да бъдат установени причините за движението на цените и да се провери дали има заблуждаващи търговски практики или необосновани увеличения.

При поскъпване ще искат икономическа обосновка

Когато бъде установено увеличение на продажната цена, КЗП ще проверява неговата икономическа обоснованост.

КЗП наложи над 205 000 евро глоби за цените само от началото на септември

За целта ще се анализират и относимите данни за доставните цени, а при установени нарушения комисията ще предприема действията, предвидени в закона.

Това означава, че проверките няма да се ограничават само до цената, която потребителят вижда на етикета, а ще се сравняват и данни по веригата до крайната продажба.

Проверени са и 200 бензиностанции

До няколко дни се очакват резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите.

Те са обхванали 200 обекта в цялата страна.

КЗП съобщава, че контролът няма да остане само при храните и горивата.

Проверките ще обхванат и услугите

Следващата седмица инспекциите ще бъдат разширени и към други икономически сектори, в които потребителите подават сигнали за постоянно повишаване на цените. Сред тях ще бъдат включени и услугите.

Редактор: Маргарита Костадинова
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