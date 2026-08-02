Опустошителното наводнение в Китай: Жертвите станаха 25

Б роят на загиналите при внезапното наводнение, което преди седмица удари популярен туристически район в северозападен Китай, достигна 25 души, съобщиха китайската държавна агенция Синхуа и Франс прес.

При бедствието са ранени още 23 души, а спасителните и издирвателните операции в района продължиха няколко дни.

Sudden flash floods last night hit an outdoor market in Xi’an, Shaanxi, China, washing away everything in their path. pic.twitter.com/HbzkYyydsb — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 1, 2026

Наводнението връхлетя на 26 юли туристическа зона в планинската част на южната провинция Гансу, на около 1200 километра западно от Пекин. Районът е предпочитана дестинация за разходки, къмпинг и планински туризъм през летните месеци.

Според първоначалната информация внезапно придошлите води са залели къмпинги, туристически маршрути и пътна инфраструктура, оставяйки десетки хора блокирани.

Започва разследване

След актуализирането на броя на жертвите китайските власти обявиха, че Националната комисия за предотвратяване и ограничаване на бедствия ще наблюдава разследването на причините за трагедията.

Очаква се проверката да установи дали са били спазени всички мерки за безопасност в туристическата зона и дали системите за ранно предупреждение са функционирали ефективно.

Китай е под ударите на екстремното време

Това е поредното тежко природно бедствие, което засегна Китай през последните седмици.

Страната преживява лято с необичайно интензивни валежи, внезапни наводнения и свлачища, докато в други райони продължават рекордните горещини и продължителното засушаване.

В началото на юли 21 души загинаха при свлачище отново в провинция Гансу, след проливни дъждове. Междувременно силни наводнения засегнаха и други части на страната, включително районите около Пекин и Северен Китай, където бяха евакуирани хиляди жители.

Все по-чести природни бедствия

Китайските власти все по-често предупреждават за нарастващия риск от екстремни метеорологични явления. Учени свързват зачестилите поройни дъждове, наводнения, свлачища и продължителни горещи вълни с изменението на климата, което води до все по-резки колебания във времето и увеличава опасността от подобни бедствия.

През последните години страната инвестира значителни средства в системи за ранно предупреждение, укрепване на инфраструктурата и мерки за защита от наводнения, но въпреки това внезапните порои продължават да причиняват тежки материални щети и човешки жертви.