Светият Синод остави архимандрит Никанор без право да служи

С ветият синод остави без уважение жалбата на архимандрит Никанор (Мишков) срещу решението на синодалния състав от 10 август 2026 г. и потвърди, че Софийският епархийски църковен съд е компетентен да разгледа като първа инстанция делото срещу него.

Решението беше взето на заседанието на 2 октомври, на което Светият синод в пълен състав заседаваше като Църковен съд. Жалбата на Никанор беше свързана с подсъдността на образуваното срещу него църковно-наказателно дело за клевети, обиди и други църковни провинения.

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Синодът прие, че обвиненията се отнасят до поведението на Никанор като клирик на Софийската епархия и до задълженията му по сан и служба. Делото беше върнато на Софийския епархийски църковен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

С отделно решение Светият синод остави без уважение като неоснователни и жалбите на архимандрит Никанор срещу трите заповеди за аргос - временно пълно запрещение от свещенослужение, издадени от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил на 10 август, 26 август и 9 септември. Така синодът потвърди и трите наложени мерки.

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В решението е подчертано, че аргосът има предпазен характер и се прилага при необходимост като непосредствена архиерейска мярка за предотвратяване на обща съблазън.

Решенията на Светия синод по разгледаните жалби са окончателни. „Против“ по въпроса за статута гласува Старозагорският митрополит Киприан, който изрази особено мнение.