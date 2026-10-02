Разбиха група за препродажба на лизингови автомобили

Т рима мъже са обвинени за схема с препродажба на лизингови автомобили от Западна Европа, които впоследствие се оказвали издирвани в Шенгенската информационна система. След спирането на лизинговите вноски в чужбина колите били обявявани за издирване, а след това изземвани от новите им собственици в България.

Схемата е разкрита след шестмесечно разследване на служители от отдел „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Пловдив. При специализирана операция тримата - на 62, 52 и 29 години, били задържани, а при претърсвания на адреси и използвани от тях помещения в Пловдив, Асеновград и Кърджали са иззети множество документи и други доказателства.

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Разследващите установили, че автомобилите били придобивани от държави в Западна Европа, след което успешно се регистрирали в България. Колите били предлагани на атрактивни цени чрез интернет обяви или чрез фиктивни посредници.

Проблемът за купувачите се появявал впоследствие. След като вноските по лизинга в чужбина били спрени, лизинговите компании предприемали действия, а автомобилите били обявявани за издирване в Шенгенската информационна система. Така хората, които са купили колите в България, се оказвали собственици на автомобили, които полицията трябва да изземе, въпреки че вероятно не са знаели за проблемите с лизинга.

До момента са документирани три подобни сделки с автомобили на стойност между 10 000 и 30 000 евро. Разследването продължава, като се проверява за още потърпевши купувачи.

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След доклад на материалите в Районната прокуратура в Пловдив на тримата са повдигнати обвинения. 52-годишният е задържан за срок до 72 часа, а на останалите двама е определена парична гаранция.