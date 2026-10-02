Министърът на културата освободи директора на Национален фонд „Култура“

Д нес министърът на културата Евтим Милошев освободи временно изпълняващия длъжността „изпълнителен директор“ на Национален фонд „Култура“ (НФК) Нели Неделчева.

До провеждането на конкурс позицията ще се заема от Мариана Проданова – Илиева, която и към момента е експерт в екипа на НФК. Илиева е завършила „Българска филология“ в Софийския университет и „Арт мениджмънт” в Нов български университет. Има опит в областта на културния мениджмънт, европейското финансиране, социализация на културното наследство и др.

Министърът освободи Съвета на директорите на НДК

В същото време Министерството на културата стартира процедура по провеждане на конкурс за изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“, като по този начин се цели да се прекъсне дългогодишната практика ключови ръководни позиции в системата на културата да бъдат заемани продължително чрез временни назначения. Процедурата гарантира законосъобразен и прозрачен избор на ръководител.