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Майкъл Дъглас призна за афера с колежка, пазена в тайна 40 години

Холивудската легенда най-накрая разкри за забранения си романс с Катлийн Търнър по време на снимки и как тогавашната му съпруга е прекъснала аферата им

2 октомври 2026, 17:08
Майкъл Дъглас призна за афера с колежка, пазена в тайна 40 години
Катлийн Търнър и Майкъл Дъглас   
Източник: Getty Images

М айкъл Дъглас най-накрая призна за тайната си връзка с колежката си от „Романс за камъка“ Катлийн Търнър след четири десетилетия мълчание.

В откъс от предстоящата му мемоарна книга „One Helluva Ride“ („Лудо пътуване“), споделен от списание People в петък, актьорът описва „магията“ на техния романс на снимачната площадка през 1984 г.

Забележително е, че по онова време 82-годишният носител на „Оскар“ е женен за Диандра Лукър, от която има син Камерън, но двойката е била разделена и според Дъглас „и двамата са имали извънбрачни връзки“.

Дъглас отбелязва, че е имал афера със сценаристката на филма Даян Томас, преди да срещне „умната, забавна и секси“ Търнър, която го „извадила от равновесие“.

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Във филма героите на Дъглас и Търнър - Джак Т. Колтън и Джоан Уайлдър, се впускат в опасно търсене на съкровища в Колумбия.

Двамата били „мигновено привлечени един от друг“ и „се влюбили лудо“, но пазели връзката си в тайна от колегата си Дани ДеВито, режисьора Робърт Земекис и всички останали от екипа.

Описвайки връзката им като нещо повече от „минутна афера“, Дъглас пише: „Открихме се първо като приятели, след това като колеги и накрая като любовници. След изтощителен ден на снимки в джунглата... се промъквах в хотелската ѝ стая, след като всички заспиваха“.

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Техните срещи обаче приключили, когато Лукър и Камерън посетили Дъглас на снимачната площадка в Мексико - и моделът се изправила лице в лице с Търнър.

„Диандра стана подозрителна“, спомня си носителят на „Златен глобус“.

„Женска интуиция, предполагам. В един момент тя остана сама с Катлийн и ѝ изясни, че все още сме женени. Нейното виждане за условията на раздялата ни беше различно от моето“, казва той.

Разговорът накарал Катлийн „да се замисли“, тъй като „не искала да се намесва“, което довело до това тя и Дъглас „да прекратят нещата“.

„Върнах се при Диандра“, пише Дъглас.

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„Направих го заради Камерън, но не трябваше да се събираме отново. След онази първа раздяла нищо между нас вече не беше същото“, добавя той.

В крайна сметка двамата се развеждат през 1995 г., а през 2000 г. Дъглас се жени за Катрин Зита-Джоунс, от която има син Дилън (26 г.) и дъщеря Карис (23 г.).

Търнър от своя страна е омъжена за Джей Вайс между 1984 и 2007 г., като по време на брака им се ражда дъщеря им Рейчъл.

Тя и Дъглас се завръщат към „стабилни отношения“, сътрудничейки си в продължението на „Романс за камъка“ - „Нилският диамант“ през 1985 г., а по-късно играят заедно и във „Войната на семейство Роуз“ и „Методът Комински“.

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Бившите колеги са пазили аферата си в тайна през цялото това време, за да „защитят“ бившата съпруга и сина на Дъглас, обяснява носителят на „Еми“ в мемоарите си, отбелязвайки, че са имали „официална версия“, която са следвали.

„Да, признавахме, че имахме невероятна химия“, пише той.

„Да, и двамата бяхме, както казваше Катлийн, „ужасни флиртаджии“, и да, и двамата бяхме изкушени, но нищо така и не се случи между нас. Това беше лъжа“, пише още той.

Представител на Търнър не са отговорили веднага на запитването на Page Six за коментар, уточняват от медията.

Актрисата обаче разкри пред People през 2021 г.: „Копнеех за него, скъпи, но той все още беше женен... Беше онова прекрасно сексуално напрежение, нали разбираш? Когато наистина, наистина знаеш, че искаш някого - и казвам, че това беше двустранно - а не можеш да го имаш“.

Две години по-късно в разговор с The Guardian тя нарече вниманието на Дъглас „възхитително“, признавайки: „Мисля, че може би се влюбвахме. Но тогава Диандра долетя и изясни, че не смята Майкъл за свободен. Така че това сложи край, защото аз не мога да се намесва във връзката на друга жена“.

Преди това Търнър нарече връзката им „пакостлива“ през 2018 г., а предходната година призна за „буйно увлечение“, изпълнено с „пламенни, копнеещи погледи и силен флирт“, според Express.

Тя неколкократно е наричала Дъглас „мизогин“, заявявайки през 2017 г.: „Сега той може да е различен, но не мисля, че щеше да му хареса аз да открия силата си като негова съпруга, така че, знаеш ли, вероятно е добре [че не завършихме заедно]“.

Холивудско величие: Майкъл Дъглас през годините
14 снимки
Майкъл Дъглас
Майкъл Дъглас
Майкъл Дъглас
Майкъл Дъглас
Източник: Page Six/ People    
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