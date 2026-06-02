Разрушения, липса на инфраструктура и нови съмнения за незаконно строителство 8 месеца след потопа в Елените

Проверки разкриват проблеми със строителния статут на част от сградите, а жителите настояват за намеса на държавата

2 юни 2026, 08:03

След

О сем месеца след опустошителното наводнение в курортния комплекс Елените, при което загинаха четирима души, последиците от бедствието продължават да се усещат. Част от собствениците на имоти все още живеят без нормално електрозахранване, водоснабдяване и канализация, а институциите извършват проверки за законността на някои от сградите.

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

На 3 октомври мощни приливни вълни заляха комплекса, оставяйки след себе си разрушена инфраструктура, отнесени автомобили и сериозни материални щети. Днес опасенията на местните жители са насочени към състоянието на речното корито и колектора под хотел „Негреско“, за които се смята, че са допринесли за мащаба на бедствието.

Според жители на района съоръжението продължава да бъде компрометирано и недостатъчно обезопасено. Те настояват институциите да дадат категоричен отговор дали колекторът е почистен и способен да поеме евентуални бъдещи проливни дъждове през активния туристически сезон.

Протест в "Елените": Близо 4 месеца след наводнението още няма ток и вода

Местните вече са насочили усилията си не към търсене на виновни, а към намиране на решение. Те настояват държавата да осигури средства за изграждането на ново речно корито и за подобряване на защитата срещу подобни бедствия, предава NOVA.

В същото време инфраструктурните проблеми остават нерешени. Канално-помпената станция продължава да създава затруднения, а при по-силни валежи се стига до нови запушвания и аварии.

След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в "Елените"

Собственици на имоти твърдят, че въпреки липсата на трайно решение вече се правят опити за привличане на туристи за летния сезон. Те предупреждават, че няма да допуснат посетители да бъдат заблуждавани относно реалното състояние на комплекса.

Междувременно проверка на строителния контрол обхваща и комплекс „Астория“. От Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас потвърдиха, че двете сгради в комплекса нямат Акт 16 и не са въведени официално в експлоатация, въпреки че са изградени с издадени разрешения за строеж.

След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка

Разкритието е неприятна изненада за много от собствениците. Част от тях твърдят, че едва след наводнението са разбрали за проблемите със статута на закупените от тях имоти. Освен това хората се оплакват и от липса на работеща канализация, което допълнително усложнява ежедневието им.

В двете сгради на комплекс „Астория“ живеят общо 456 домакинства, които продължават да се сблъскват със сериозни битови трудности.

Собствениците на имоти в Елените обсъждат колективен иск срещу държавата

От строителния контрол уточняват, че при хотел „Негреско“ не са установени данни за незаконно строителство и сградата разполага с необходимите документи за експлоатация.

До края на юни ДНСК трябва да представи резултатите от проверките. Паралелно продължава и разследването на Бургаската окръжна прокуратура за причините, довели до бедствието, отнело четири човешки живота.

Жителите предупреждават, че липсата на ток, вода и канализация крие риск от здравни проблеми през летните месеци. Те настояват за спешна намеса на институциите и за среща с местната власт, която да помогне за разрешаването на кризата.

Допълнително въпроси поражда и фактът, че плажът в Елените няма вписан концесионер или наемател в регистрите на Министерството на туризма. Въпреки това на ивицата вече са поставени чадъри и шезлонги в очакване на летния сезон.

Дали курортът ще успее да посрещне туристи при продължаващите инфраструктурни проблеми и незавършените проверки на институциите, засега остава неясно.

Източник: NOVA    
